Quiz LZ-Quiz #19: Wie gut kennen Sie die Seen der Zentralschweiz? An warmen Tagen gibt es nichts Schöneres als ein Sprung ins kühle Nass. Doch wie gut kennen Sie sich mit den Zentralschweizer Seen aus?

Bergseen, der Vierwaldstättersee oder kleinere, weniger bekannte Gewässer. Die Zentralschweiz ist ein Gebiet mit vielen nassen Oasen. Ob für eine Erfrischung nach einer strengen Wanderung oder für sportliche Aktivitäten wie Stand Up Paddling und Kite-Surfen: Die Region ist geradezu für Wasserratten gemacht. Erkennen Sie die Seen der Zentralschweiz in unserem Quiz wieder? Jetzt testen!

So funktioniert's

Klicken Sie auf den Pfeil im blauen Feld, um das Quiz zu starten.

Das Quiz besteht aus 12 Bildern und 12 Fragen.

Pro Frage gibt es nur eine korrekte Lösung. Für jede korrekte Lösung erhalten Sie 5 Punkte. Die Maximalpunktzahl beträgt 60 Punkte.

Als Tipp: Geografische Kenntnisse der Zentralschweiz sind von Vorteil.