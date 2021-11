LZ-Weihnachtsaktion «Folgen der Pandemie zeigen sich für einige Zentralschweizer erst jetzt heftig» Bettina Schibli, Präsidentin Stiftung LZ-Weihnachtsaktion, äussert sich über die eben angelaufene Spendensammlung. Sie hofft, dass Solidarität in der Zentralschweiz ungebrochen ist.

Am Freitag startete die LZ-Weihnachtsaktion – zum 26. Mal sammeln wir Geld für Zentralschweizer Menschen in Not. Sehen Sie im Video von Tele 1 oben, was Bettina Schibli, Präsidentin Stiftung LZ-Weihnachtsaktion, sich von der aktuellen Kampagne erhofft.