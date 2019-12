Magic Night am Heitere Open Air in Zofingen: Diese Künstler treten auf Am 5. August 2020 findet die 13. Auflage der Magic Night auf dem Heitere-Platz in Zofingen statt.

Den Auftakt in knapp acht Monaten machen Level 42, die mehr als einmal zum weltweit besten Funk-Act erkoren wurden. Sänger und Bassist Mark King ist bekannt für seine virtuose Slap-Technik. Mit Hits wie «Lessons in Love» oder «Running in the Family» wurde die Band bekannt.

Als zweiter Act am 5. August 2020 tritt Beth Hart auf. Die 47-Jährige mixt Blues mit Soul und Rock, wie dieses Video zeigt.

Weltbekannt sind auch die Gipsy Kings. Die Aushängeschilder der Gruppe sind Nicolas Reyes und Tonino Baliardo. Bekannt wurden sie mit «Bamboleo». Der Song lief 1987 in Standcafés, Bars und Freiluftdiscos rauf und runter:

Ihr neustes Werk ist «Savor Flamenco», das bei den Grammy Awards 2014 als bestes Weltmusikalbum ausgezeichnet wurde.

Abgeschlossen wird die Magic Night von Kool & the Gang. 1964 gründeten Ronald Bell, sein Bruder Robert «Kool» Bell und George Brown zusammen mit Schulkollegen im amerikanischen New Jersey «The Jazziacs». Nach einigen Namenswechseln und Stilanpassungen entstand 1969 Kool & the Gang. Ihre Evergreens: «Celebration», «Cherish», «Fresh» oder «Ladies Night»

Tickets für die Magic Night in Zofingen sind ab sofort für 78 Franken bei Ticketcorner erhältlich. Weitere Infos auf www.magicnight.ch