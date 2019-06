Maiensässhotel Guarda Val Lenzerheide, 1600 m ü. M.

Ob bodenständig, fantasievoll oder klassisch – so schmecken Ihre Ferien in den Bergen!



Das «Guarda Val» ist ein einzigartiges Maiensässhotel, das sich auf elf bis zu 300 Jahre alte Hütten und Ställe verteilt. Im Weiler Sporz, direkt oberhalb der Lenzerheide auf 1600 Meter über Meer, verbindet es die Faszination gewachsener Bündner Alptradition mit Luxus, Genuss und von Herzen persönlichem Service. Hier kocht Martin Bieri. Ob bodenständig, fantasievoll oder klassisch – so schmecken Ihre Ferien in den Bergen



Das exklusive AboPass-Angebot für 2 Nächte enthält:

• 2 Übernachtungen im Hirtenzimmer inklusive Sporzer Frühstücksbuffet

• Täglich ab 15 Uhr Kaffee- bzw. Tee-Buffet mit Variationen von hausgebackenen Kuchen

• ein gemütliches Nachtessen zu zweit im À-la-carte-Stübli Crap Naros

• Gutschein für ein Bündner Plättli für 2 Personene in der Sporzer Bar

• Zum Kennenlernen der Bündner Bergwelt stellen wir Ihnen Bergbahntickets und Wanderverpflegung zur Verfügung (abhängig von den Betriebszeiten der Bergbahnen)

• Benutzung des Wohlfühlbereichs Guarda Sana – Ihnen stehen eine Blockhaussauna, ein Hot Pot sowie ein Steinbrunnen im Freien, ein Ruheraum mit Heuliegen zum Relaxen sowie eine Kraftstube mit einem atemberaubenden Blick ins Albulatal zur Verfügung

• Maiensäss-Aktivprogramm mit «Bewusstes Erwachen», Kühemelken, Fahrtechniktraining u.v.m.

• Tägliche Aufgusszeremonie in der Blocksauna

• Für Ihren PKW stehen Ihnen kostenfreie überdachte Aussenparkplätze zur Verfügung (Tiefgaragenplätze nach Verfügbarkeit)

• Shuttle zu den Talstationen und zur näheren Umgebung



Gültigkeit

• Das Angebot ist gültig bis 20. Dezember 2019

• Zimmer nach Verfügbarkeit

• Keine Kumulation mit anderen Vergünstigungen



Preis pro Person im Doppelzimmer

• Mid-Week (So–Fr) Fr. 344.– statt Fr. 573.–

• Weekend (Fr–So) Fr. 444.– statt Fr. 673.–

Exklusiv: Kurtaxen: Fr. 3.30 p. P./Tag



Preis pro Person im Einzelzimmer

• Mid-Week (So–Fr) Fr. 458.– statt Fr. 763.–

• Weekend (Fr–So) Fr. 558.– statt Fr. 963.–

Exklusiv: Kurtaxen: Fr. 3.30 p. P./Tag



Information und Buchungen

Mit der AboPass-Nummer und dem Kennwort «AboPass» direkt unter:

Maiensässhotel Guarda Val

Voa Sporz 85

7078 Sporz/Lenzerheide

Telefon 081 385 85 85

hotel@guardaval.ch



Weitere Informationen: guardaval.ch