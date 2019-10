Über vier Millionen Besucher in der Mall bis Ende Jahr – und eine neue Mieterin Allen Unkenrufen zum Trotz, die Mall of Switzerland in Ebikon weist eine 84-Prozent-Auslastung vor. Sandra Monika Ziegler

Mall of Switzerland in Ebikon. (Bild: Dominik Wunderli, Ebikon, 11. Juli 2018)





Noch vor zwei Jahren erzählte Optiker René Unternährer in unserer Zeitung vom Umzug aus der Luzerner Innenstadt in die Mall of Switzerland. Damals gehörten mangelnde Parkplätze auch zu den Umzugsgründen. Anfangs Oktober hat er mit seinem Geschäft die Mall wieder verlassen und in Hochdorf das Geschäft von Optiker Muff übernommen. Zu den Gründen, die zum Umzug führten wollte er dieses Mal weder schriftlich noch mündlich Stellung nehmen. Klar ist, an den Parkplätzen kann es dieses Mal nicht gelegen haben.

Auf Spurensuche in der Mall. Der Besuch findet an einem Morgen statt. Es hat Platz in der Mall, liegt es am Wetter oder an der Ferienzeit? Fragt man in den Geschäften nach, kommen beide Antworten. Auf der zweiten Etage sind einige Ladenflächen unbenutzt. Auf den ersten Blick ist das nicht so sichtbar. Denn gekonnt wurde die leere Fläche mit attraktiven Grossaufnahmen abgeschirmt.

Internationale Ketten bleiben präsent

Einer der wenigen regionalen Kleinbetriebe ist Blumen Widler. «Wir sind mit unserem Geschäft von Beginn an hier», sagt Geschäftsführer Adi Widler. Dass auf seinem Stock schon einige das Weite gesucht haben, ist ihm nicht entgangen: «Es dürfte besser sein hier oben, das wäre konstruktiver.» Blumen Widler hat noch weitere Standbeine, in Root eine Filiale und die Gärtnerei in Dierikon.

Widler glaubt, das nicht nur wirtschaftliche Gründe für den Auszug diverser Geschäfte massgebend waren: «Es ist ein schwieriger Markt ähnlich wie in einem Dorf.» Die Mall mache zwar bereits viele Events, wie etwa die Ebibeach oder das Eisfeld. Aber es brauche ganzjährig auch kleinere Events. Dabei denkt Widler an einfachere Geschichten, die auch schnell umsetzbar sind: «So wäre die Mall belebter.»

Er ist nicht der einzige, der das sagt, jedoch der einzige mit Namen. In anderen Geschäften schaut man mich gross an und lacht: «Centermanager, wer ist das. Den neuen habe ich noch nicht einmal gesehen.» Am Infopoint fragte ich nach der Centerführung. Da müssen sie sich per Mail melden. Der Centerleiter heisst Peter Triner und hat anfangs Jahr die Stelle von Jan Wengeler, der nach 13 Monaten die Mallleitung verliess, übernommen. Während Wengeler als «umtriebig» galt, sei der «Neue» eher «unsichtbar».

Genaue Zahlen gibt es im November

«Punkto Wechsel läuft es bei uns nicht anders als in Schweizer Innenstädten. Wir haben eine Vermietung von 84 Prozent», sagt Peter Triner und ergänzt: «Im Frühjahr 2020 eröffnet Petfriends auf 560 Quadratmeter einen Store mit einer grossen Auswahl an Tiernahrung und Tierbedarf.» Zufrieden zeigt sich Triner auch mit den Kundenzahlen: «Wenn der Trend anhält, rechnen wir mit 4,2 Millionen bis Ende Jahr».

Zum Eindruck eines regen Wechsels trage auch das Konzept mit dem Einmieten von Popup-Stores bei, die nur einige Monate in der Mall sind, wie etwa Nespresso oder Tesla. Und der Vormittag sei generell weniger besucht. An Spitzentagen wie Weihnachten oder Ostern, so Triner, müssen zusätzliche Parkplätze beantragt werden. Aktuell könne gar für zwei Franken bis zu drei Stunden parkiert werden. Der Preis habe sich somit halbiert.

Weniger gut laufe indes der Hauslieferdienst, der werde noch zuwenig genutzt. Und der Mall zugute käme natürlich auch eine Anpassung der Öffnungszeiten an die Kundenbedürfnisse: «An einem Samstag bis 17 Uhr wäre da schon ein Schritt in die richtige Richtung.» Die genauen Zahlen zur Mall werden voraussichtlich anlässlich der Zweijahresbilanz im November präsentiert.