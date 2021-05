Malters Nach Hangrutsch: Hellbühlstrasse bleibt bis Donnerstagabend gesperrt Weil mehr Material als geplant abgetragen werden muss, dauert die Sperrung noch an.

(std) Die Hellbühlstrasse bei Malters bleibt aufgrund eines Hangrutsches weiterhin bis Donnerstagabend für jeglichen Verkehr gesperrt, wie die Gemeinde mitteilt. Anschliessend werde sie im Rutschbereich einstreifig mit Lichtsignalanlage befahrbar sein. Ursprünglich hiess es, die Sperrung dauere sicher bis Mittwoch. Es müsse nun aber mehr Material abgetragen werden, als ursprünglich angenommen, so die Gemeinde.

Die Feuerwehr Malters-Schachen wurde am Sonntagmorgen wegen des Erdrutsches aufgeboten. Auf einer Länge von 25 Metern haben sich Erdmassen gelöst und die Strasse verschüttet. Der Hang sei bereits am 27. April in Bewegung geraten, schreibt die Gemeinde. Die Arbeiten zur Hangsicherung seien «vorangeschritten und dauern an».