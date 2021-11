Malters So soll der Schulhaus-Neubau aussehen Die sozialpädagogische Schule «formidabel» plant bauliche Veränderungen auf dem Schulareal. Geplant ist ein Neubau.

Das Siegerprojekt Mondholz sieht einen zweigeschossigen Neubau vor. Visualisierung: PD

Die sozialpädagogische Schule «formidabel» plant, die Anzahl Sonderschulplätze auf ihrem Areal zu erhöhen. Dazu plant die Schule bauliche Veränderungen. Aus einem Wettbewerb ging das Projekt Mondholz als Sieger hervor, wie die Schule mitteilt. Es stammt von der Arbeitsgemeinschaft «Mai Architektur GmbH» und der «Uni Architekten AG». Als Landschaftsarchitekten ist die «Appert Zwahlen Partner AG» mit im Team.

Die Eröffnung ist auf Sommer 2024 geplant. Darin Platz finden zwei weitere Schülergruppen à je acht bis zehn Sonderschülerinnen und Sonderschülern, wie Lukas Baeschlin, Geschäftsleiter der sozialpädagogischen Schule «formidabel», auf Anfrage sagt.

Im aktuellen Schuljahr gehen 60 Kinder und Jugendliche nach Malters und weitere 40 werden an anderen Standorten im Raum Luzern beschult. Der Fokus der Schule liegt auf der Reintegration in die normale Schule oder in die Berufsbildung, je nach Eintrittsalter. (rem)