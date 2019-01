Mann auf Fussgängerstreifen in Menznau angefahren Am Montagmorgen ereignete sich in Menznau ein Verkehrsunfall. Ein Fussgänger wurde verletzt und musste von der Rega in ein Spital geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, auf der Willisauerstrasse in Menznau. Aus bisher unklaren Gründen wurde ein 61-jähriger Mann auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren und verletzt. Der Mann wurde von der Rega in das Spital geflogen, schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Willisauerstrasse musste für Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Eine Umleitung wurde signalisiert. (pd/zfo)