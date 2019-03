Mann stirbt bei Kollision mit Lastwagen in Malters Am Donnerstag sind auf der Autostrasse zwischen Malters und Schachen ein Auto und ein Lastwagen zusammengestossen. Der Autofahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Nach dem Zusammenstoss ist das Auto komplett zerstört. Der Fahrer überlebte den Unfall nicht. (Bild: Luzerner Polizei)

(pd/spe) Der Unfall hat sich am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr ereignet. Ein Autofahrer war von Malters her in Richtung Werthenstein unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Auto im Gebiet Geisschachen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen die linke Frontecke eines entgegenkommenden Lastwagens. Der 70-jährige Autofahrer aus dem Kanton Luzern verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilt. Der Lastwagenfahrer sei körperlich unversehrt geblieben.

Die Autostrasse H10 war für die Sachverhaltsaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn bis kurz nach 12.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Dies führte zu Rückstau. Auf dem besagten Abschnitt der H10 wird der Gegenverkehr ohne Mittelleitplanke oder Sicherheitslinie geführt.

Der Lastwagen ist nach der Kollision beschädigt, der Chauffeur zog sich keine körperlichen Verletzungen zu. (Bild: Luzerner Polizei)

Im Einsatz standen die Stützpunktfeuerwehr Emmen, die Feuerwehr Malters-Schachen leistete Verkehrsdienst. Die Fahrbahn wurde durch die Putzmaschine der Zentras gereinigt. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.