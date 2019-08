Mann und Frau brechen in den Kiosk der Badi Rotsee ein Am frühen Montagmorgen haben zwei Unbekannte den Kiosk der Badi Rotsee aufgebrochen. Die Täter sind ohne Beute geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.

(pd/zfo) Am frühen Montagmorgen um zirka 01.30 Uhr haben zwei Unbekannte den Kiosk der Rotsee-Badi in Ebikon aufgebrochen. Noch bevor die Polizei vor Ort eingetroffen ist, sind die Täter ohne Beute mit einem dunklen Auto in Richtung Stadt geflüchtet, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Ein Anwohner konnte die mutmasslichen Täter beobachten. Gemäss seinen Angaben handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Der Mann trug eine dunkle Kapuzenjacke – die Frau eine Lederjacke.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche die Täter beobachtet haben. Die Polizei geht davon aus, dass diese im Bereich der Kaspar-Kopp-Strasse ein Fluchtauto parkiert hatten und mit diesem geflohen sind. Hinweise bitte direkt an 041 248 81 17.