Marbach Vermisster Wanderer nach Bergunfall tot aufgefunden Am Montagabend wurde bei Marbach die Leiche eines Wanderers geborgen. Es handelt sich um einen Mann aus dem Kanton Bern, der als vermisst gemeldet worden war.

Am Montagabend wurde bei Marbach (LU) die Leiche eines Wanderers geborgen. Dies schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung am Dienstagmittag. Die Rega habe den toten Wanderer bei einer organisierten Suchaktion unterhalb der Steigratflue entdeckt.

Der Mann stamme aus dem Kanton Bern und sei als vermisst gemeldet worden, nachdem er am Sonntag von einer Wanderung nicht zurückgekehrt sei. Es würden keine Hinweise auf Dritteinwirkung bestehen, heisst es in der Mitteilung. Im Einsatz standen die Rega und die Bergrettung. (pl)