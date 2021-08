Marbachegg Sportbahnen eröffnen neuen Jumptrail für Mountainbiker Ab dem 14. August steht Mountainbikern ein neuer Trail zur Verfügung. Die Sportbahnen Marbachegg eröffnen dann die rund ein Kilometer lange Strecke.

Ein Velofahrer auf dem neuen Parcours. Bild: PD

Der Jumptrail sei «sehr anspruchsvoll» und würde grosse technische Ansprüche an die Nutzerinnen und Nutzer stellen, wie die Sportbahnen in einer Mitteilung schreiben. Er sei daher in erster Linie für erfahrene Mountainbiker geeignet.

Die Strecke führt auf der Sonnenseite (Lochsitli) der Marbachegg zum Schlepplift, mit dem die Biker wieder hochgezogen werden. Der Lift wird mit Solarenergie der CKW betrieben. Dieser Trail ist eine Erweiterung des bestehenden Bike-Angebotes der Sportbahnen Marbachegg, welches seit 2019 rege benutzt wird. (jon)