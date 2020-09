Marcel Omlin legt sein Amt als Kantonsrat nieder Nach 14 Jahren im Luzerner Kantonsrat tritt der Rothenburger Marcel Omlin per Ende November zurück.

Marcel Omlin war zuletzt Mitglied der Aufsichts- und Kontrollkommission. Bild: PD

(pjm) Wie die SVP Kanton Luzern mitteilte, tritt Marcel Omlin von seinem Amt als Kantonsrat per 30. November 2020 zurück. Der 51-jährige begründet diesen Schritt mit persönlichen wie auch beruflichen Gründen.



Omlin war am 1. April 2006 in den Kantonsrat gewählt worden und nahm Einsitz in der Aufsichts- und Kontrollkommission. Von 2015 bis 2019 war Omlin dann Präsident der Planungs- und Finanzkommission. Zuletzt war der Rothenburger nochmals als Mitglied der Aufsichts- und Kontrollkommission tätig.



Nebst dieser Engagements ist Omlin als Präsident der SVP Rothenburg und des Automobilclubs der Schweiz aktiv.