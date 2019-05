Luzerner Regierung: Es kommt zur überraschenden Rochade Der bisherige Bildungs- und Kulturdirektor Reto Wyss (CVP) übernimmt die Finanzen, der bisherige Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) muss in die Bildungsdirektion wechseln. Der neu gewählte Fabian Peter (FDP) erhält mit dem Baudepartement seine Wunschdirektion. Lukas Nussbaumer

Der neue Luzerner Regierungsrat (von links): Paul Winiker, Reto Wyss, Guido Graf, Fabian Peter und Marcel Schwerzmann. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)



Um Punkt 17.02 Uhr an diesem Dienstagnachmittag lässt die Regierung die Katze aus dem Sack: Der seit acht Jahren als Bildungs- und Kulturdirektor amtierende CVP-Regierungsrat Reto Wyss wird neuer Finanzdirektor. Das heisst gleichzeitig: Der bisherige, seit 2007 im Amt stehende Marcel Schwerzmann wechselt von den Finanzen in die Bildung und Kultur. Der am 19. Mai neu gewählte FDP-Vertreter Fabian Peter wird Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor - und damit Nachfolger des abtretenden Robert Küng.

Guido Graf (CVP) bleibt Gesundheits- und Sozialdirektor, Paul Winiker führt das Justiz- und Sicherheitsdepartement weiter.

