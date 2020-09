Leserdebatte Maskenpflicht in Läden spaltet Luzerner Bürgerliche Ein grosser Teil der Luzerner SVP-Fraktion fordert von der Regierung den Verzicht auf eine generelle Maskenpflicht in Geschäften. Unterstützung sollte die Volkspartei von der CVP und der FDP erhalten. Übrig geblieben ist ein einziges FDP-Mitglied.

Exklusiv für Abonnenten

Im öffentlichen Verkehr – das Bild wurde am Bahnhof in Luzern aufgenommen – gilt die Maskenpflicht bereits, in Verkaufsläden noch nicht. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Damian Keller, SVP-Kantonsrat und Unternehmer aus Udligenswil, ist der felsenfesten Überzeugung: «Unter den heutigen Umständen braucht es keine Maskenpflicht in den Läden.» Er fordert von der Regierung deshalb in einem dringlich eingereichten Postulat, «auf eine generelle und undifferenzierte Maskenpflicht in Geschäften zu verzichten». Sollte sich die epidemiologische Lage derart verändern, dass eine Pflicht notwendig würde, dann sei sie «differenziert in Bezug auf Ladenfläche und Personenzahl zu verordnen», hält Keller fest. Gleicher Ansicht sind 14 der 22 SVP-Vertreter im 120-köpfigen Luzerner Kantonsrat.

Alleine mit dieser Ansicht im bürgerlichen Lager waren der 53-Jährige und mit ihm das Gros der SVP-Fraktion bis am Mittwochabend nicht. Auch CVP-Urgestein Markus Gehrig, seit 2003 Mitglied des Kantonsrats und Inhaber eines Drogerie- und Farbengeschäfts in Luzern, hat den Vorstoss unterzeichnet. Doch an der Fraktionssitzung erlitt der Detaillist Schiffbruch: Die Mehrheit seiner Fraktion sprach sich gegen das Postulat aus. Daraufhin zog Gehrig seine Unterschrift zurück. Warum, bleibt offen – er war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Trotz «Himmelfahrtskommando»: FDP-Kantonsrat unterzeichnet Vorstoss

Genauso chancenlos wie Gehrig bei seinem fraktionsinternen Einsatz für ein Ja zum Verzicht auf eine generelle Maskenpflicht war FDP-Parlamentarier Thomas Meier aus Schenkon. Dennoch hält er Keller die Stange. «Der Vorstoss ist ein Himmelfahrtskommando, weil er chancenlos ist. Ich unterzeichne ihn dennoch, weil ich zu 100 Prozent dahinter stehen kann.»

Starken Druck auf CVP- und FDP-Kantonsräte ausgeübt hat der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL). Er erachtet es als nicht erwiesen, dass die Maskenpflicht in Läden zu weniger Umsatz führt, wie das die Detaillisten befürchten, deren Geschäftsführer Rolf Bossart (SVP, Schenkon) Kellers Vorstoss mitunterzeichnet hat.

90 bis 95 Prozent der Kunden in Läden tragen keine Maske

Daniel Keller ist nicht nur enttäuscht über den verweigerten Support der bürgerlichen Parteien, sondern auch über den Rückzug der Unterschrift von CVP-Vertreter Markus Gehrig. Auch er sei vom KGL, dessen Vorstandsmitglied er seit kurzem ist, unter Druck gesetzt worden. Keller:

«Ich vertrete nicht primär den Gewerbeverband, sondern als SVP-Kantonsrat das Volk.»

Das Thema Maskenpflicht bewege die Menschen, und 90 bis 95 Prozent der Kunden in den Läden würden keine Maske verwenden. «Die Schutzkonzepte im Detailhandel haben sich bewährt. Studien beweisen, dass die Ansteckungsgefahr in Läden nur sehr gering ist.» Er verlange von der Regierung deshalb das Bekenntnis, in der aktuellen Lage keine generelle Pflicht anzuordnen.



Kantonsrat wird Nein zur Sache, aber Ja zur Dringlichkeit sagen

Dieses Commitment dürfte der seit 2008 im Kantonsrat sitzende Keller nicht erhalten, da das Postulat neben der CVP und der FDP auch von der Ratslinken abgelehnt werden dürfte. Dennoch wird Keller an der am Montag beginnenden Kantonsratssession einen Mini-Erfolg feiern können: Die Chancen, dass sein Postulat für dringlich erklärt wird, sind hoch.

CVP und FDP werden die Dringlichkeit unterstützen, wie die Fraktionschefs Adrian Nussbaum und Georg Dubach auf Anfrage sagen, die SVP sowieso. Allein die drei bürgerlichen Fraktionen halten zusammen 78 der 120 Sitze, nötig für die Dringlichkeit sind zwei Drittel aller Stimmen.

CVP und FDP: Entscheid über Maskenpflicht muss in der Verantwortung der Regierung bleiben

Für CVP-Fraktionschef Adrian Nussbaum sprechen mehrere Gründe gegen Kellers Vorstoss. So sei es sinnvoll, wenn die Regierung eine allfällige Maskenpflicht mit den anderen Zentralschweizer Exekutiven abspreche. Zudem sei es «nicht praktikabel, wenn von Laden zu Laden Unterschiede bestehen», so der Hochdorfer.

Das sieht Georg Dubach ähnlich: «Der Entscheid über die Einführung einer Maskenpflicht muss in der Verantwortung der Regierung bleiben. Und Luzern sollte in dieser Frage nicht vorpreschen, sondern sich absprechen», sagt der in Triengen wohnhafte Fraktionschef der FDP. Seine Fraktion gehe mit dem KGL auch in Bezug auf Umsatzeinbussen einig: Es sei nicht bewiesen, dass eine Maskenpflicht bei den Detaillisten zu weniger Kunden führe.