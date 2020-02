Massenkündigung in Kriens: So geht es für die Mieter an der Brunnmattstrasse weiter Die 94 Mieter an der Krienser Brunnmattstrasse können im einen Gebäude bis Ende Oktober 2020, im anderen gar bis Ende Juli 2021 wohnen bleiben. Das sei von Anfang an so geplant gewesen, betont die Eigentümerin.

Einige der betroffenen Mieter versammeln sich vor dem einen Mehrfamilienhaus. Bild: Corinne Glanzmann,

(Kriens 5. Februar 2020)

Der Fall Brunnmattstrasse in Kriens hat für Schlagzeilen gesorgt: 94 Mieter müssen bis Ende Juni ihre Wohnungen verlassen, weil die Eigentümerin Previs die beiden Gebäude sanieren will (wir berichteten). Am Dienstag um 18 Uhr hat die Pensionskasse die Mieter wie angekündigt im benachbarten Stadion Kleinfeld über das weitere Vorgehen informiert – und an einem separaten Anlass zuvor auch die Medien. Bereits in der Einladung zur Medienkonferenz machte Previs in fetter Schrift klar: «Bitte beachten Sie, dass die Medien zur anschliessenden Mieterinformation nicht zugelassen sind.» Es gab eine Eingangskontrolle.

Dass Mieter und Medien separat informiert wurden, hat man laut Markus Mürner, Leiter Asset Management Immobilien bei Previs bewusst gemacht:

«Wir wollten verhindern, dass sich gewisse Leute profilieren.»

Dass sie überhaupt eine Medienkonferenz einberufen hätten, sei ungewöhnlich. «Das Medienecho hat uns schon sehr überrascht», sagte er. Sie hätten dieselben Pläne schon bei diversen Siedlungen vor allem im Raum Bern «problemlos» umgesetzt. «Offenbar tickt der Berner da anders», sagte Mürner und betonte, dass die Journalisten haargenau dieselben Informationen erhielten, wie die Mieter. Die Wichtigsten:

Die 42 Mieter im Gebäude Brunnmattstrasse 20/20A erhalten eine einmalige Mieterstreckung bis Ende Oktober 2020. Danach wird dieses Gebäude bis Juni 2021 saniert.

Die 52 Mieter im Gebäude Brunnmattstrasse 20/20A können sogar einmalig bis Ende Juli 2021 bleiben. Danach wird dieses Gebäude ebenfalls saniert.

Mürner betonte, dass diese Erstreckung immer geplant gewesen sei. Zudem könnten Mieter, die auch nach der Sanierung hier wohnen wollen, von Übergangswohnungen in der Siedlung profitieren. «Das ist dank der Etappierung möglich, weil ja nicht in beiden Gebäuden gleichzeitig gebaut wird.» Zudem helfe man den Mietern bei der Wohnungssuche extern und lege ein gutes Wort ein. Klar sind nun auch die künftigen Mietzinse: Eine 4,5-Zimmer-Wohnung wird je nach Grösse, Lage und Stockwerk zwischen 1840 und 2130 Franken brutto kosten. Heute beträgt die Spannbreite 1250 bis 1800 Franken. Er habe die Preise in Kriens verglichen:

«Selbst mit unseren neuen Mietzinsen befinden wir uns immer noch im unteren Drittel - und das für Wohnung im Neubaustandard.»

Die Previs-Verantwortlichen betonten erneut, dass eine Sanierung in bewohntem Zustand unmöglich sei: «Die Eingriffe sind zu gross.» So würden alle Leitungen ersetzt und drei der fünf Häuser altersgerecht und rollstuhlgängig ausgebaut. Mürner machte ein Beispiel: «Heute beträgt der Niveauunterschied zwischen Wohnung und Balkon 12 bis 14 Zentimeter, künftig Null.» 17 Millionen Franken lässt sich Previs die Sanierung der 1979 bezogenen Häuser kosten. Nicht davon betroffen sind die Fassaden, die erst vor rund zehn Jahren erneuert wurden.

Trotz Widerstand in der Bewohnerschaft und einer Interpellation der FDP im Krienser Einwohnerrat hält Previs an ihren Plänen fest, das Baugesuch wird am Mittwoch eingereicht. «Unser Vorgehen ist fair», sagte Mürner. Sie hätten in den letzten Jahren bei ähnlichen Sanierungen insgesamt rund 400 Kündigungen ausgesprochen, «und wir mussten nie vor die Schlichtungsbehörde - ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier für alle Lösungen finden.»