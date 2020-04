Mattenhof Kriens: Erstmieter werden mitten in der Coronakrise mit Geschenken überhäuft Weil ein Jahr nach dem Erstbezug immer noch 20 der 129 Wohnungen frei sind, erhalten Neumieter nun die ersten drei Monatszinse geschenkt. Wer schon im Mattenhof wohnt, hat allerdings nichts davon.

Blick auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Krienser Überbauung Mattenhof. (Bild: Pius Amrein, 10. September 2019)

Eine Person in einem Hasenkostüm setzt zum Sprung an über den Platz in der Krienser Mattenhof-Überbauung, darunter steht «Frohes Fest». So buhlt die Immobilienentwicklerin Mobimo derzeit auf einem Flyer, der in der Region Luzern in zig Briefkästen geflattert ist, um neue Mieter. Interessant ist aber vor allem der Rest des Textes: Wer sich bis am 30. April für eine Wohnung dort anmeldet, bekommt die ersten drei Monatsmieten geschenkt und muss keine Mietkaution leisten.

Zwar sind solche Aktionen grundsätzlich kein Novum. Seitdem die Leerwohnungsbestände steigen, greifen immer mehr Vermieter zu solchen Mitteln (wir berichteten). Doch die Mattenhof-Eigentümerin Mobimo zeigt sich besonders grosszügig. Als Verzweiflungsoffensive will dies Marion Schihin, Sprecherin des Immobilienunternehmens, gar nicht verstanden wissen:

«Der Vermietungsstand ist sogar ein bisschen besser als geplant.»

Aktuell sind ein Jahr nach dem Erstbezug noch 20 der 129 Wohnungen zu haben, die meisten davon im Hochhaus. «Es sind diejenigen, die von der Aussicht her offenbar etwas weniger überzeugen.»

Blick in eine Musterwohnung im Mattenhof-Hochhaus. (Bild: Pius Amrein, Kriens 10. September 2019)

Bereits zwölf Interessenten hätten sich gemeldet, sechs davon werden eine Wohnung mieten. «Das liegt etwas unter unseren Erwartungen, lässt sich aber mit dem coronabedingten Ausnahmezustand erklären», so Schihin. Man habe die Aktion im Februar geplant und sich entschieden, daran festzuhalten. Wegen des Virus setzt Mobimo bei Besichtigungen vermehrt auf 360-Grad-Rundgänge auf der Webseite. «Zudem haben wir Ende März über 20 Umzüge über die Bühne gebracht, allesamt konform mit den Vorgaben bezüglich Abstand halten und Hygiene.»

Wer schon im Mattenhof wohnt, hat allerdings Pech: Die geschenkten Mietzinse betreffen nur Erstvermietungen. «Es gehört zum Wesen von Aktionen, dass nie alle profitieren», sagt Schihin und fügt an:

«Das wird in der Regel gut verstanden.»

Die Mindestvertragsdauer beträgt wie bei Erstvermietungen üblich ein Jahr. Sie ist überzeugt, dass die Aktion nachhaltig sein wird und die Mieter länger bleiben: «Niemand zieht leichtfertig um, Zügeln ist mit viel Aufwand verbunden.»

Das sieht Guido Cavelti, Projektkoordinator der Überbauung Schweighof, die nur unweit des Mattenhofs liegt, allerdings anders:

«Wir glauben nicht daran, dass kurzfristige Aktionen zu langfristig stabilen und guten Mietverhältnissen führen.»

Der Schweighof und dessen Investoren seien langfristig ausgerichtet. Er sagt: «Wir sind überzeugt von der guten Qualität des Quartiers und dem stimmigen Preis-/Leistungsverhältnis der Wohnungen.»

Die Überbauung Schweighof. (Bild: Philipp Schmidli, Kriens 4. September 2018)

Von den 352 Mietwohnungen sind aktuell 80 Prozent vermietet - das sind zwar 10 Prozent mehr als im vergangenen November. Dennoch stellt Cavelti wegen der Coronakrise fest, dass Mieter einen Wohnungswechsel momentan etwas vorsichtiger angingen, «aber eher bei älteren Interessenten». Die Wohnungsnachfrage bei jüngeren Personen sei nach wie vor vorhanden. Besichtigungen vor Ort seien trotz Corona weiterhin möglich. «Wir bevorzugen diese ohnehin einzeln», so Cavelti. Alternativ seien zudem virtuelle Besichtigungen möglich.

Auch im Matteo stehen vor allem Hochhaus-Wohnungen leer

Ebenfalls weiterhin Wohnungen besichtigen kann man in der Überbauung Matteo, die sich direkt neben dem Mattenhof befindet. «Selbstverständlich unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften», wie Ute Vikas, Sprecherin der Eigentümerin Credit Suisse Anlagestiftung sagt. Von den 146 Mietwohnungen seien 103 vermietet, für weitere 5 stünden die Verträge vor dem Abschluss. Zum Vergleich: Im letzten November waren erst 64 Wohnungen weg. Der Erstbezug hatte hier aber auch erst im Herbst begonnen. Im Matteo sind ebenfalls vor allem die Wohnungen im Hochhaus noch zu haben. Dies weil gemäss Vikas die Aussicht in den oberen Etagen zwar attraktiver ist, der Mietzins dadurch aber auch höher.

Grundsätzlich hätten die Wohnungsanfragen nach einem coronabedingten Rückgang wieder zugenommen. «Auch werden mehr Besichtigungen gewünscht», sagt sie. Wann im Matteo alle Wohnungen vermietet sein werden, sei jedoch schwer abzuschätzen. Klar ist nur: Aktionen mit geschenkten Mietzinsen wie im Mattenhof sind laut Vikas keine geplant.