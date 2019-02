Matter doppelt mit Sieg nach Er reitet auf einer Erfolgswelle: Der Engelberger Stefan Matter gewinnt auch in Pra Loup. Nun belegt Matter den zweiten Rang im Zwischenklassement des Gesamtweltcups.

Die Erfolgsserie des 31-jährigen Engelbergers Stefan Matter geht weiter. Nach seinem Weltcup-Sieg in der Classic am letzten Wochenende im französischen Pralognan-la-Vanoise liess er am Dienstag in Pra Loup (FRA) seiner Konkurrenz wiederum keine Chance und holte sich mit Rang 1, wiederum in der Classic, einen weiteren Vollerfolg. Im Sprint resultierte ein zweiter Platz. Stefan Matter belegt im Zwischenklassement des Weltcups nun den zweiten Rang. Für Beatrice Zimmermann aus Stans resultierten in Pra Loup in der Classic Platz 6, und im Sprint schaffte sie es mit Platz 2 auf das Podest. Dies gelang der 28-Jährigen auch gestern im Parallel-Sprint. Die Nidwaldnerin ist im Weltcup-Zwischenklassement auf Rang 4 zu finden. Eine Klasse für sich ist die 31-jährige Walliserin Amélie Wenger-Reymond, die nach einer Babypause auf die Piste zurückkehrte. Sie holte sich bereits vier Siege, drei weitere Podestplätze und führt auch im Weltcup. (T.B.)