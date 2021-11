Mauensee Lenker war mit Lernfahrausweis unterwegs: Auto gerät nach Irrfahrt über Acker in Brand Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Auto in Mauensee im Ortsteil Kaltbach ausgebrannt und erlitt Totalschaden. Der jugendliche Fahrer, der lediglich im Besitz eines Lernfahrausweises war, blieb unverletzt.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Bild: Luzerner Polizei

Am Donnerstag um 1.10 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem noch nicht immatrikulierten Auto in Kaltbach, Gemeinde Mauensee, im Chalpechermoos auf einer Nebenstrasse entlang der Bahnlinie. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, verpasste er dabei eine Linkskurve, fuhr geradeaus über eine Wiese, eine Böschung hinunter, überquerte eine Strasse, geriet nochmals über Wiesland und kam dann in einem Acker zum Stillstand. Nach der Irrfahrt geriet das Auto in Brand. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Jugendliche, der im Besitz eines Lernfahrausweises ist, war ohne Begleitperson unterwegs. Sein Lernfahrausweis wurde gesperrt. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Knutwil-Mauensee mit zwölf Feuerwehrleuten. (pw)