Mauensee Brandursache geklärt: Schüür fing bei der Arbeit mit Heu Feuer Anfang Januar ist in einer Schüür mit angebautem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen, zwei Personen wurden verletzt. Der Grund für den Brand war Heu, welches in den Auspuff eines Traktors geriet.

Beim Brand wurden zwei Personen verletzt. Bild: Luzerner Polizei

(zgc) Am 5. Januar, kurz nach 13.30 Uhr, ist in einer Schüür mit angebautem Wohnhaus in Mauensee ein Feuer ausgebrochen. Die Branddetektive der Luzerner Polizei haben nun festgestellt, wie es dazu kommen konnte.

Laut einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei waren Personen damit beschäftigt, in der Schüür Heuballen zu pressen. Dieses ist mit einem Heukran der Ballenpresse zugeführt worden. Dabei ist Heu aus der Zange des Krans auf ein Verlängerungsrohr des Auspuffes eines Traktors geraten, woraufhin sich das Heu entzündet hatte und einen Brand auslöste.

Die Untersuchung führt nun die Staatsanwaltschaft Sursee.