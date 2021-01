VIDEO Scheunenbrand in Mauensee fordert zwei Verletzte In einer Scheune mit angebautem Wohnhaus in Mauensee ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt. Vierzig Schweine konnten grösstenteils gerettet werden.

(rem) Am Dienstagmittag kurz nach 13.30 Uhr brach in einer Scheune in Mauensee ein Brand aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil der Scheune bereits in Vollbrand.

Zwei Personen wurden beim Brand verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. In der Scheune befanden sich rund vierzig Schweine. Diese konnten grösstenteils gerettet werden. Vier Schweine verendeten oder erlitten Verletzungen, so dass sie durch einen Tierarzt vor Ort eingeschläfert werden mussten, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf die umliegenden Gebäude, unter anderem auf eine Biogasanlage, übergriff. Im Einsatz standen rund 80 Feuerwehrleute der Feuerwehren Knutwil-Mauensee und der Region Sursee. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen. Die Bernstrasse zwischen Sursee und Mauensee war während rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.



Mit einer Drehleiter bekämpft die Feuerwehr den Brand.

Der Brand war auch auf der Webcam des Luzerner Kantonsspitals Sursee zu sehen.