Mauensee Sieben verletzte Personen nach Auffahrunfall in Kaltbach – darunter zwei Kinder Bei einem schweren Auffahrunfall sind sieben Personen, davon zwei Kinder, verletzt worden. Sie mussten mit vier Ambulanzfahrzeugen in verschiedene Spitäler überführt werden.

(jwe) Der Unfall passierte gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei am Donnerstag, 22. April, kurz vor 17 Uhr. Ein Autofahrer fuhr von St. Erhard in Richtung Wauwil. Ausgangs des Dorfes Kaltbach, Gemeinde Mauensee, löste sich mutmasslich aufgrund von landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem rechtsseitigen Acker ein Stein, der dem Autofahrer vors Auto rollte und sich unter dem vorderen Teil des Autos verkeilte.

Der Autofahrer bremste, bis sein Fahrzeug still stand. Zwei nachfolgende Autos konnten rechtzeitig abbremsen, ein drittes folgendes Fahrzeug prallte jedoch trotz Vollbremsung ins Vorderauto, welches wiederum in das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben wurde.

Bilder: Luzerner Polizei

Beim Unfall wurden gemäss der Mitteilung insgesamt sieben Personen leicht bis schwer verletzt, darunter ein 6-jähriges und ein 2-jähriges Kind. Die Verletzten wurden mit vier Ambulanzfahrzeugen des Rettungsdienstes 144 in verschiedene Spitäler überführt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in der Höhe von rund 50'000 Franken.