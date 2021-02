Mauritiusheim Besondere Aktion: Heute wird in Schötz ein Gebäude um 27 Meter verschoben Für die Erneuerung des Alters- und Pflegeheims Mauritiusheim wird ein Gebäudeteil verschoben. Es sei die erträglichste Variante für die Bewohnerinnen und Bewohner – und zudem die kostengünstigste.

Es ist eine Aktion mit Seltenheitswert: In Schötz wird gerade ein Gebäudeteil um ganze 27 Meter verschoben. Grund ist die Erneuerung des Mauritiusheims am bestehenden Standort im Biffig, welche von den Stimmberechtigten im September 2017 beschlossen wurde. Dabei wird der neuere Gebäudeteil des Alters- und Pflegeheims, auf dessen Boden der Neubau erstellt werden soll, dorfwärts verschoben. Start war um 9 Uhr, die Aktion soll rund sieben Stunden dauern.

8 Bilder 8 Bilder Auf Verschiebbahnen geht das Gebäude auf eine 27 Meter lange Reise. Bild: Dominik Wunderli (Schötz, 03. Februar 2021)

Die Verantwortlichen haben sich gemäss Mitteilung des Mauritiusheims für diese Variante entschieden, weil sie die Umbauphase für die Bewohnerinnen und Bewohner möglichst erträglich gestalten möchten. Die gewählte Lösung komme den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner am nächsten. «Sie müssen nicht zügeln, sondern können während der ganzen Bauphase in ihrer angestammten Umgebung bleiben, so wie sie sich das in verschiedenen Umfragen immer wieder gewünscht hatten», heisst es weiter. Während der Verschiebung heute werden die Bewohner im anderen Trakt weilen, am Abend können sie wieder in das Gebäude zurückkehren.

Die Verschiebung Für die Verschiebung wurde das Bauwerk innert vier Monaten auf ein tonnenschweres Gerüst aus Stahlträgern montiert und auf Rollen und Verschubbahnen gestellt. Überall, wo es nötig ist, sind kräftige Holzstämme installiert, welche die Statik unterstützen. Mehrere Hydraulikpressen schieben nun das 2450 tonnenschwere Gebäude um rund fünf Meter pro Stunde vorwärts.

Der Neubau wird 60 pflegebedürftigen Personen ein neues Zuhause bieten. In einem Teil des bestehenden Gebäudes werden 14 Alterswohnungen für das Wohnen mit Assistenz eingerichtet. Zusätzlich entsteht ein öffentliches Bistro, weitere Angebote sind in Planung. Auch die Spitex wird von hier aus ihre Dienstleistungen für die ganze Region anbieten. Die Kosten des Gesamtprojektes belaufen sich auf 31 Millionen Franken: Für das neue Heim werden rund 26 Millionen Franken und für die Wohnungen mit Assistenz rund fünf Millionen Franken investiert.

Abschluss im Winter 2023 geplant

Nach der Verschiebung des Gebäudes wird mit dem Bau des neuen Trakts begonnen. Danach wechseln die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem verschobenen Gebäude in das neu erstellte Pflegezentrum. Das verschobene «Provisorium» wird abgerissen. Ist das neue Pflegezentrum bezogen, erfolgt als letzte Etappe der Umbau des ältesten Altersheim-Teils, in dem die Wohnungen mit Assistenz eingerichtet werden. Das ganze Bauvorhaben soll im Winter 2023 abgeschlossen sein.

Die Gebäudeverschiebung wird von der Firma Iten AG aus Oberägeri durchgeführt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf solche Verschiebungen und hat bereits Industriegebäude, Brücken, Bahnhöfe, Kirchen und Wohngebäude erfolgreich verschoben. So zum Beispiel ein Backsteinhaus in Oerlikon im Jahr 2012, welches um 60 Meter verschoben wurde oder auch das alte Tramhüsli in Emmenbrücke. Die Koordination und Gesamtplanung des Verschiebungsprojektes wird von der Firma Massplan geleistet.

Update folgt