Meggen Der nächste «Seebus» sollte ein Elektrobus sein Der Pilotversuch mit der Linie 27 wurde beendet. Ob das Angebot weitergeführt wird, hängt auch von den Rückmeldungen aus der Bevölkerung ab.

Während der Sommermonate hat die Gemeinde Meggen eine Busverbindung vom Dorfzentrum zur Megger Badi und zum See an den Fridolin-Hofer-Platz getestet. Der Kleinbus mit der Nummer 27 fuhr jeweils am Wochenende von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrzeiten wurden so gewählt, dass von der Haltestelle Schlössli die Verbindungen auf die VBL-Linien 24 und 25 gewährt waren. Nun können Meggerinnen und Megger der Gemeinde ein Feedback geben. Nach der Auswertung der Rückmeldungen wird über eine Weiterführung entschieden.

Der Kleinbus fuhr zum See und in die Megger Badi. Bild: PD

Gemeindeammann HansPeter Hürlimann erklärt, warum es zum Pilotversuch mit der Linie 27 kam: «Der Gemeinderat will mit dem Testbetrieb wertvolle Erfahrungen für die zukünftige Mobilität in Meggen sammeln. Ziel ist es, stark frequentierte Randbereiche, die sogenannt letzte Meile, vom Autoverkehr zu entlasten.»

Nutzung war wetterabhängig

Die Nutzungszahlen schwankten. So hätten an schönen Tagen bis zu 200 Personen den Gratisbus genutzt. Es gab aber auch Tage, an denen er leer fuhr. Die Grösse des Busses sei passend gewesen, so HansPeter Hürlimann. Für den Gemeinderat ist klar: «Für einen weiteren Versuch kommt nur noch ein Elektrobus in Frage, was dieses Jahr leider nicht möglich war.»