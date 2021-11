Meggen Gemeinde rechnet für 2022 mit einem Ertragsüberschuss – Dachsanierung von Schloss Meggenhorn steht an Die Gemeinde Meggen präsentiert auch für das Jahr 2022 ein positives Budget. Die Mehrbelastungen aus der Aufgaben- und Finanzreform 2018 können dank steigenden Steuererträgen aufgefangen werden.

Die Gemeinde Meggen bewegt sich in finanzieller Hinsicht weiterhin in stabilen Gewässern, trotz der Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR18), welche seit 2020 in Kraft ist, der hohen Investitionen der letzten Jahre, insbesondere durch die mittlerweile abgeschlossene Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Hofmatt und dem nach wie vor tiefsten Steuerfuss im Kanton Luzern.

Wie in einer Mitteilung zu entnehmen ist, budgetiert der Gemeinderat Meggen für das kommende Jahr bei einem Aufwand von 79,68 Millionen Franken und einem Ertrag von 79,79 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 110'000 Franken. Damit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der Gesamtaufwand um 5,6 Prozent.

Die Gemeinde Meggen begründet den erhöhten Gesamtaufwand mit höheren Personalaufwendungen in der Schule, Beiträge für die Pflegefinanzierung und Ergänzungsleistungen. Im Gegenzug erhöht sich der Gesamtertrag um 6,2 Prozent. Dies sei hauptsächlich auf die positive Entwicklung des Steuerertrages bei den natürlichen Personen und den höheren Erträgen bei den Sondersteuern zurückzuführen. Der Gemeindeammann, Hanspeter Hürlimann, äusserst sich in der Medienmitteilung:

«Darüber ist der Gemeinderat sehr erfreut. Es ist und bleibt unser Ziel, unseren Einwohnerinnen und Einwohnern beste Dienstleistungsqualität und Infrastruktur bei einem möglichst tiefen Steuerfuss bieten zu können.»

Gemeinde rechnet auch 2023 mit einem Ertragsüberschuss

Weil die durchschnittliche Steuerkraft der natürlichen Personen nach wie vor steigt, rechnet die Gemeinde Meggen für 2023 wieder mit einem Ertragsüberschuss. Ab 2024 hingegen würden sich moderate Aufwandüberschüsse abzeichnen.

Gemäss Mitteilung wird dies vor allem damit begründet, dass die im Jahr 2020 eingeführte Erhöhung der Vermögensteuer ab 2024 wieder rückgängig gemacht wird.

Künftige Investitionen

Im Jahr 2022 stehen Investitionen von 8,65 Millionen Franken an, wie die Gemeinde schreibt. Hauptprojekte seien die Dachsanierung von Schloss Meggenhorn sowie die Erweiterung und Sanierung des Werkhofs. In der Zeitspanne zwischen 2022 bis 2025 sind Investitionen von insgesamt 53,7 Millionen Franken geplant. Nebst verschiedenen Strassensanierungen, Kanalisations- sowie Wasserversorgungsbauten seien grössere Ausgaben im Liegenschaftsbereich vorgesehen.

Die Dachsanierung von Schloss Meggenhorn ist eines der Hauptprojekte im kommenden Jahr. Bild: PD

Diese würden insbesondere das Gemeindehaus, die Infrastruktur für die Tagesstrukturen, den Kindergarten Hofmatt, das Schloss Meggenhorn, die Erneuerung der Badi, die Sanierung des Hallenbades sowie die Erweiterung und Sanierung des Werkhofs betreffen. Ebenfalls vorgesehen sind Projekte im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien. (pl)