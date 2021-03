Meggen Öffentliches WC unter Wasser gesetzt, Notausgangsschild beschädigt: Die Polizei ist auf Vandalen-Suche Am vergangenen Wochenende verübte eine unbekannte Täterschaft in Meggen mehrere Sachbeschädigungen. Die Polizei sucht Personen, welche im Bereich der Bahnhof- und der Hauptstrasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

(stg) Diverse Sachbeschädigungen in Meggen halten derzeit die Luzerner Polizei auf Trab: In der Nacht auf Samstag wurden gemäss Polizeimeldung an der Hauptstrasse diverse Aussenlampen beschädigt und im Parkhaus West zwei Brandmelder und ein Notausgangsschild von der Decke geschlagen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden bei der öffentlichen Toilette Seeacker Sanitäranlagen beschädigt. Am Samstagabend wurden in einer öffentlichen Toilette an der Bahnhofstrasse Sanitäreinrichtungen beschädigt, wodurch Wasser auslief und die Anlage unter Wasser gesetzt wurde. Die Wasserzufuhr konnte unterbrochen werden und das ausgelaufene Wasser durch Angehörige der Feuerwehr Meggen abgesaugt werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Durch die Vandalenakte entstanden gemäss Luzerner Polizei Sachschäden von mehreren Tausend Franken.

Die Luzerner Polizei ist nun auf der Suche nach Personen, welche im Umfeld der Bahnhof- oder der Hauptstrasse in Meggen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der mutmasslichen Täterschaft machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.