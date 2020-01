Mehr Schüler an den Luzerner Volksschulen als im Jahr zuvor – die Entwicklung in fünf Grafiken Im aktuellen Schuljahr werden im Kanton Luzern an den Volksschulen über alle Stufen hinweg total über 40'600 Kinder und Jugendliche unterrichtet. In der Sekundarschule hat die Schülerzahl gegenüber dem Vorjahr ab-, in den anderen Stufen zugenommen.

Das neue Lehrmittel für Hauswirtschaft, das WAH-Buch, wird von einer Schulklasse im Schulhaus Hubelmatt Luzern während des Unterrichts verwendet am Freitag, 27. September 2019. Philipp Schmidli, PHILIPP SCHMIDLI | Fotografie

Im Schuljahr 2019/20 besuchen im Kanton Luzern 6406 Kinder den Kindergarten und 1934 die Basisstufe. In der Primarschule werden 23'280 Kinder unterrichtet. Dies sind mehr als noch im Schuljahr zuvor.

Schülerzahlen Kanton Luzern Kindergarten, Basisstufe und Primarschule in Tausend 2017/18 2018/19 2019/20 null 0 10 20 30

Auf der Stufe der Sekundarschule hingegen haben die Schülerzahlen leicht abgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr besuchen 53 Schülerinnen und Schüler weniger die Sekundarschule.

Schülerzahlen Kanton Luzern Sekundarschule 2018/19 2019/20 2019/2020 null 0 2000 4000 6000 8000 10000

Die Prognosen würden jedoch aufzeigen, dass in den nächsten Jahren wieder mehr Lernende in die Sekundarschule übertreten würden und somit auch dort mit steigenden Zahlen zu rechnen sei, schreibt die Dienststelle Volksschulbildung des Kantons.

Auf der Primarstufe werden im laufenden Schuljahr 36 Klassen mehr, auf der Sekundarstufe sechs Klassen weniger geführt als im Vorjahr.

Mehr Kinder und Jugendliche im Privatunterricht

Bereits im aktuellen Schuljahr zugenommen hat die Zahl der Kinder, die Privatunterricht erhalten, sowohl an Privatschulen als auch in anderen Modellen des Privatunterrichts:

Schülerzahlen Kanton Luzern Privatschulen 2017/18 2018/19 2019/2020 null 0 200 400 600

Schülerzahlen Kanton Luzern Privatunterricht 2017/18 2018/19 2019/20 null 0 20 40 60 80

Insgesamt hat der Kanton Luzern für das aktuelle Schuljahr 33 Bewilligungen für Privatunterricht erteilt. Wer den eigenen Kindern Privatunterricht auf Primarschulstufe erteilt, muss mindestens eine abgeschlossene Ausbildung vorweisen, die einen direkten Zugang zur Universität ermöglicht, etwa eine eidgenössische Matura oder einen Fachhochschulabschluss. Wer nicht eigene Kinder unterrichtet, benötigt ein Lehrdiplom der jeweiligen Stufe.

Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen werden in unterschiedlichem Masse genutzt

In mehreren Gemeinden werden gemäss der Dienststelle Volksschulbildung die Angebote der schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen von mehr als 35 Prozent der Schülerinnen und Schüler mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen. Zu diesen Gemeinden zählen Sursee, Geuensee, Gettnau, Escholzmatt-Marbach, Flühli, Horw, Meggen und die Stadt Luzern. Am häufigsten werden Betreuungsangebote über den Mittag, etwa der Mittagstisch, genutzt. Dieser sei besonders in ländlichen Gebieten mit langen Schulwegen beliebt.

Es gibt aber auch zahlreiche Gemeinden, in denen weniger als 15 Prozent ein solches Angebot besuchen. In Gemeinden mit geringer Nutzung würden die Schülerinnen und Schüler oft von Tagesfamilien oder in einem anderen Betreuungsangebot wie etwa einer Kindertagesstätte betreut, heisst es im Bericht. In acht Gemeinden nutzt derzeit gar kein Kind eine Tagesstruktur. Anbieten müssen seit dem Schuljahr 2012/13 alle Luzerner Gemeinden schul- und familienergänzende Tagesstrukturen.

Sprachförderung wird Bedeutung beigemessen

363 Kinder besuchen im aktuellen Schuljahr die frühe Sprachförderung. Diese soll Kindern mit unzureichenden Deutschkenntnissen das Erlernen der Sprache in Spielgruppen und anderen Betreuungsangeboten ermöglichen. Ziel ist es, dass die Kinder später mit genügend Sprachkenntnissen in die Volksschule eintreten. Das Angebot startete im Schuljahr 2017/18. Es wird vom Kanton finanziell unterstützt. Mittlerweile bieten 16 Gemeinden solche Angebote an.

Der Anteil an Schülerinnen und Schüler, für die Deutsch eine Zweitsprache ist, nehme gemäss Bericht kontinuierlich zu. Im aktuellen Schuljahr besuchen insgesamt 7'615 Kinder und Jugendliche in der öffentlichen Regelschule ein solches Angebot. Dies entspricht einem Anteil von 18,7 Prozent aller Schüler.