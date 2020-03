Mehr Sicherheit für Velofahrer auf der Emmer Rothenburgstrasse gefordert

Die Strasse sei derzeit viel zu eng, kritisiert die CVP. Sie fordert Sofortmassnahmen.

Die Autobahnbrücke entlang der Rothenburgstrasse. Bild: PD

(std) Der Emmer Gemeinderat soll gemeinsam mit dem Kanton Luzern auf der Rothenburgstrasse «Sofortmassnahmen für eine sichere Verkehrsführung für den Langsamverkehr» umsetzen. Das fordert die CVP in einem Postulat.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Sprengi und Bösfeld. Auch Schüler würden auf diesem mit dem Velo fahren. Es herrsche dort Platzmangel, insbesondere auf der Autobahnbrücke, heisst es im Vorstoss. «Ein Spurwechsel vom Bösfeld in Richtung Sprengi wird für die Radfahrer zu einer gefährlichen Herausforderung.» Darum beführen Velofahrer trotz Verbots häufig das Trottoir. Das sei aber auch keine akzeptable Lösung. «Daraus entsteht ein neues Sicherheitsrisiko, da sich Fussgänger und Velofahrer in die Quere kommen», schreibt die CVP.

Bis zu einer Lösung dauert es noch lange

Das Problem sei schon länger bekannt, man sei jedoch immer wieder vertröstet worden, heisst es im Postulat weiter. Eine Lösung sei erst im Zusammenhang mit der Eröffnung des Autobahnanschlusses Emmen-­Nord in Sicht. Dabei sei frühestens mit einem Baustart in sechs Jahren zu rechnen. Kalkuliere man Einsprachen ein, sei mit einer Realisierung in frühestens acht bis zehn Jahren zu rechnen. Diese lange Wartezeit sei «nicht zumutbar».