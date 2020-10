Mehr WCs und Bänkli gewünscht Eine Umfrage zeigt die Bedürfnisse der über 65-Jährigen in der Stadt Luzern auf.

Zwei Frauen auf einer Sitzbank am Carl-Spitteler-Quai. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2013)

In der Stadt Luzern wurden von Februar bis Mai rund 1000 zufällig ausgewählte über 65-jährige Personen, die in Privathaushalten leben, von Lustat Statistik kontaktiert. Davon haben 618 an der Befragung teilgenommen. Es wurden Fragen gestellt über die Bereiche Mobilität, Wohnen oder auch über die Zufriedenheit bei der Unterstützung durch Pflege- und Gesundheitsdienste.

Auf die Frage, ob man sich in Luzern als älterer Mensch willkommen fühle, antworteten 95,5 Prozent der Seniorinnen und Senioren, dass dies so sei, wie die Stadt mitteilt.

Ziel: Altersfreundliche Stadt werden

«Es ist das erste Mal, dass wir mit einer repräsentativen Umfrage Antworten bekommen haben über das Wohlbefinden der älteren Bevölkerung in der Stadt Luzern. Sie wird als altersfreundliche Stadt wahrgenommen», sagt Martin Merki (FDP), Sozial- und Sicherheitsdirektor der Stadt Luzern. Die Resultate der Befragung liegen erst in einer Rohfassung vor. Der Schlussbericht zur Umfrage ist Teil der Eingabe für die Bewerbung für die Mitgliedschaft im Netzwerk der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der altersfreundlichen Städte. Das ist ein Ziel, das im städtischen Legislaturprogramm 2019-2021 festgehalten ist, wie die Stadt weiter mitteilt. Bis Ende Jahr werde dieser Schlussbericht vorliegen. Die Antworten zum Bereich Mobilität zeigen: Die älteren Menschen sind in der Stadt Luzern vor allem zu Fuss unterwegs (95 Prozent). 84,2 Prozent nutzen auch den öffentlichen Verkehr. Von den Befragten sind 47,8 Prozent häufig oder ab und zu mit dem Auto unterwegs – bei den über 80-Jährigen sind es deutlich weniger. Das Velo nutzen noch 23 Prozent der Befragten. «Zwar findet eine Mehrheit, dass Velowege und Gehwege in Luzern sinnvoll getrennt sind. Aber gleichzeitig fühlt sich fast die Hälfte der Befragten durch Velos in Mischzonen gefährdet», heisst es in der Mitteilung.

Zufrieden mit ÖV und Spitex

Grosse Zustimmung, knapp 96 Prozent, erhielten die Angebote der öffentlichen und der privaten Spitex. Mit 95 Prozent Zustimmung zeigten sich die Befragten auch mit dem öffentlichen Verkehr zufrieden. Die Auswertungen geben Einblicke ins Leben der älteren Bevölkerung, wie Martin Merki sagt: «Die Mitfahrgelegenheiten werden im Stadtteil Littau mehr genutzt als in anderen. Das zeigt, wie gut dort die Netzwerke funktionieren.»

Doch es gibt auch Kritik. So hat fast die Hälfte der Befragten kritisiert, dass es an öffentlichen Toiletten fehle. Einem Viertel mangelt es an Sitzbänken im öffentlichen Raum.

Die Themen seien zwar nicht neu, doch mit dieser repräsentativen Umfrage könne genauer eruiert werden, wo Verbesserungspotenzial besteht. Für die Befragung wurden 32000 Franken aufgewendet. Merki: «Dafür wurden Gelder aus einem Legat verwendet und somit keine Steuergelder. Ein Stifter hat der Stadt verdankenswerterweise vor zwölf Jahren ein Legat vermacht, um Massnahmen unter anderem im Altersbereich umsetzen zu können.»