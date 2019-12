Mehrere hundert Franken Schaden: Sachbeschädigung am Friedhof in Rain aufgeklärt Vergangene Woche kam es auf dem Friedhof der St. Jakobuskirche in Rain zu Sachbeschädigungen. Die Luzerner Polizei hat den Fall mittlerweile geklärt.

(stp) Letzte Woche haben Unbekannte den Friedhof der St. Jakobuskirche in Rain verwüstet. So wurde bei einem Grab eine Glaskugel vom Grabstein geschlagen. Weiter hat die Täterschaft diverse Grabengel beschädigt, wie die Luzerner Polizei am letzten Freitag mitteilte.

Gemäss Luzerner Polizei konnte der Fall inzwischen aufgeklärt werden. Der Schaden betrug laut Behörden mehrere hundert Franken.