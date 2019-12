Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen in Ebikon, Buchrain und Grosswangen Am Samstagabend musste die Luzerner Polizei zu mehreren Verkehrsunfällen ausrücken. Dabei wurden mehrere Personen verletzt und es kam zu beträchtlichem Sachschaden.

Ebikon: Kollision auf einer Kreuzung

Die beiden Autos kollidierten mitten auf der Kreuzung. Bild: Luzerner Polizei

(elo) Am Samstagabend kam es auf einer Kreuzung in Ebikon zu einer Kollision zwischen zwei Autos, teilt die Luzerner Polizei mit. Ein Autofahrer wollte von der Zentralstrasse her links in Richtung Schlösslistrasse abbiegen wollte. Mitten auf der Kreuzung stiess er mit einem Autofahrer zusammen, welcher von Luzern her in Richtung Dietikon unterwegs war. Eine Person musste ins Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von 20'000 Franken. Unklar ist, welches Fahrzeug bei der Ampel grün hatte.

Buchrain: Zwei Autos mit Totalschaden

Ebenfalls am Samstagabend kam es auch in Buchrain zu einer Kollision zwischen zwei Autos: Eine Autofahrerin verpasste die Autobahneinfahrt zur A14 und bog deshalb nach links in die Dorfstrasse Richtung Perlen ab, um zu wenden. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Personenwagen und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden in der Höhe von rund 20‘000 Franken. Verletzt wurde allerdings niemand.





Grosswangen: Auto überschlägt sich auf Feld

Die Fahrzeuginsassen mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Bild: Luzerner Polizei

Weiter ereignete sich auch in Grosswangen am späten Samstagabend ein Unfall. Ein Autofahrer war unterwegs von Ettiswil nach Grosswangen, als er auf der Höhe Bruwald in einer Linkskurve von der Strasse abkam und mit einer Signalisierung kollidierte. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam schliesslich auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Autofahrer und seine Beifahrerin mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 8000 Franken.