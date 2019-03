Mehrheit der Krienser Parteien ist offen für Pensenerhöhung des Stadtrats

Der Krienser Einwohnerrat berät das Besoldungsreglement für den Stadtrat am 28. März in erster Lesung. Der Stadtrat hat folgende Vorschläge präsentiert:



- Alle fünf Stadträte arbeiten 100 Prozent, private Tätigkeiten sind nicht mehr zulässig. Mandatseinkünfte müssen in die Stadtkasse einbezahlt werden. Diese Variante wird von der Exekutive bevorzugt.



- Total 500 Stellenprozente, die variabel aufgeteilt werden können. So wären individuelle Reduktionen für Tätigkeiten in der Privatwirtschaft oder Familienbetreuung weiter möglich.



- 5 mal 90 Prozent. Auch hier wären noch nebenberufliche Tätigkeiten möglich, Mandatseinkünfte müssten dennoch in die Stadtkasse einbezahlt werden.



- Weiterhin 5 mal 80 Prozent und die Schaffung eines Stellenpools von zusätzlich 50 Prozent für zusätzliche politische Mandate. Die Einkünfte daraus gehörten in die Stadtkasse.



- Einführung des CEO-Modells und Senkung der Stadtratspensen auf 50 Prozent.



- Keine Pensenerhöhung und dafür Schaffung von Departement-Stabschefs wie in der Stadt Luzern, welche die Stadträte entlasten sollen.