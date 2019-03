Mehrheit der Luzerner Kantonsräte will E-Voting weiter vorantreiben Nach den Angriffen einer Hackergruppe auf das Genfer E-Voting-System will SVP-Kantonsrat Robi Arnold aus Mehlsecken die Notbremse ziehen. Das Luzerner Kantonsparlament teilt seine Bedenken allerdings nicht. Evelyne Fischer

Im November haben Hacker des Chaos Computer Clubs in Genf demonstriert, dass der Datenverkehr von Abstimmenden auf falsche Server umgeleitet werden kann. In der Folge stellte der Kanton Genf den Betrieb seines E-Voting-Systems ein (wir berichteten). Diese «bedenklichen Sicherheitslücken» haben Robi Arnold, SVP-Kantonsrat aus Mehlsecken, veranlasst, per Motion ein Moratorium für E-Voting zu verlangen. «Ein Marschhalt ist angezeigt», appellierte er am Montagnachmittag an die Kantonsräte im Luzerner Regierungsgebäude. «Schaffen Sie Vertrauen und stimmen Sie unserer Motion zu.» So viel vorweg: Arnold sollte mit seinem Aufruf keinen Erfolg haben. Die Mehrheit des Parlaments folgt dem Antrag der Regierung und lehnt den Vorstoss mit 71 zu 34 bei 3 Enthaltungen ab.

Als «Zwängerei» bezeichnete Michael Kurmann (CVP, Dagmersellen) Arnolds erneuter Versuch, das E-Voting zu kippen. Es sei noch kein Jahr her, seit das Parlament ein Postulat des SVP-Kantonsrats über einen Stopp von E-Voting bachab geschickt habe. «Dieses Instrument ist im Hinblick auf die Akzeptanz bei Auslandschweizern ein Erfolg.» Ebenfalls keine Unterstützung gabs von der FDP. Kantonsrat Daniel Gloor (Sursee) sagte: «Unsere Fraktion glaubt an einen kontrollierten Fortschritt. Wir haben letztes Mal Nein gesagt und werden nun wieder Nein sagen.»

Linke Fraktionen mahnen zur Vorsicht

Geteilter Meinung war die SP-Fraktion. Trotz mehrstufiger Verschlüsselung sei das System für viele nicht nachvollziehbar, stellte Urban Sager (Luzern) fest. «Es ist eine Glaubensfrage, ob E-Voting sicher ist oder nicht.» Doch in diesem Bereich liege es schlicht nicht drin, dass Ungereimtheiten an den Tag treten oder Vertrauensverlust aufkomme. Für eine Mehrheit der SP-Fraktion sei kein Mehrwert ersichtlich. Bisherige Beispiele zeigen: «E-Voting führt nicht zu einer Steigerung der Wahlbeteiligung.»

Auch die Grüne Rahel Estermann (Luzern) ermahnte, sich gut zu überlegen, welche Prozesse es wert seien, digitalisiert zu werden. Noch kein System gewährleiste bisher die nötige Sicherheit, die persönliche Nachvollziehbarkeit und die absolute Wahrung des Stimmgeheimnisses. «Es wäre absolut fatal, müssten wir künftig nach jedem Urnengang über gefälschte Resultate diskutieren.» Zudem gebe es andere Ansätze, um die Wahlmöglichkeit für Auslandschweizer zu vereinfachen.

Vroni Thalmann (SVP, Flühli) merkte an, ein Ja zum Moratorium komme nicht einer totalen Absage ans E-Voting gleich. Es sei schliesslich kein Geheimnis: Sie stehe der digitalen Welt sehr offen gegenüber. «Ich war beim E-Banking seit der ersten Stunde dabei, sogar als Frau aus dem Entlebuch.»

Regierung hält an E-Voting fest

Gegensteuer gab Simon Howald (GLP, Luzern): Er legte Wert auf die Feststellung, dass die Sicherheitsvorkehrungen beim Genfer E-Voting-System mehrstufig seien und man das Stimmgeheimnis jederzeit gewährleisten könne. «Wir sehen keinen Anlass, die Praxis für Auslandschweizer aufzugeben.»

Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) sagte, man müsse zwischen einer gefühlten und einer objektiven Sicherheit differenzieren. Laut Experten sei E-Voting gar sicherer als E-Banking. Aber im Gegensatz zu einer Bank-Transaktion sei die Stimmabgabe nicht nachvollziehbar. Hier gebe es ein Unbehagen. Doch man müsse sich bewusst sein: «Auch heute vertrauen wir bei der brieflichen Stimmabgabe darauf, dass in unseren dezentralen Urnenbüros kein Betrug erfolgt.»