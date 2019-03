Mehrheitlich friedlich: Die Polizei meldet keine grösseren Probleme am Güdismontag – nächtliche Festnahmen und Kontrollen

Mit der Wey-Tagwache am Morgen und dem grossen Umzug am Nachmittag erlebte das fasnächtliche Treiben in der Stadt zwei weitere Höhepunkte. Aus der Sicht der Polizei blieb es am Tag vom Güdismontag ruhig. In der Nacht kam es zu Festnahmen und Personenkontrollen.