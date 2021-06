Meierskappel Im Landgasthaus Strauss gab es einen Wirtewechsel Das neue Pächterpaar Andreas und Lyuba Berger haben den Betrieb am 1. April übernommen.

Ruedi Stöckli, Verbandspräsident Gastro Luzern, im Landgasthof Strauss, den er in neue Hände gibt.

Bild: Boris Bürgisser (Meierskappel,

11. Dezember 2020)

Nach 34 Jahren haben sich Gastro-Luzern-Präsident Ruedi Stöckli und seine Frau Bernadette entschieden, das Landgasthaus Strauss in Meierskappel in jüngere Hände zu geben. Wie sie am Mittwoch mitteilten, hat das neue Pächterpaar Andreas und Lyuba Berger den Betrieb am 1. April übernommen. Sie werden den «Strauss» im ungefähr gleichen Stil weiterführen wie bisher, heisst es. Das neue und das ehemalige Wirtepaar laden am 3. Juli zur «An- und Austrinkete» ins Gasthaus Strauss.

Die neuen Wirtsleute haben zuvor das Restaurant Neuhüsli im Solothurnischen Lohn-Ammansegg und das Gasthaus zum Storchen in Schlossrued im Kanton Aargau geführt. Der Emmentaler Andreas Berger war lange auf dem Kreuzfahrtschiff Excellence Queen tätig. Bevor er sich selbständig machte, war er Küchenchef im Hotel Waldegg in Engelberg.