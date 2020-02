Kolumne Mein erster eigener Grend. Oder: Wie man aus der Not eine Tugend macht Journalist Seymon Matheys hat heuer zum ersten Mal selbst ein Fasnachtskostüm gebastelt. Mit seinem handwerklichen Geschick ist es leider nicht weit her. Allerdings: Wer zwei linke Hände hat, kann immerhin vorplanen.

Seymon Matheys alias Hollow Knight.

Kann sich jemand erinnern? Vor fast einem Jahr versprach ich, heuer zum ersten Mal verkleidet an die Lozärner Fasnacht zu gehen. Versprechen eingelöst! Na gut, zugegeben: Es war ganz schön knapp. Ich schob die Gestaltung meines Kostüms bis eine Woche vor dem Schmudo hinaus. Die Folge war ein intensiver, fahrlässig improvisierter Bastelnachmittag. Dabei tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass man eh immer nur mit dem arbeiten kann, was man hat. In meinem Fall waren das zwei linke Hände und eine überdimensionale Styroporkugel.

Denn: Ich wusste schon im Vorfeld, dass mir mein Sujet keine handwerklichen Glanztaten abverlangen würde. Ich wollte den Hollow Knight mimen, eine geschickte kleine Videospielfigur. Die Züge dieses Wesens sind schlicht: Kernstück ist eine runde Maske mit zwei Hörnern und grossen, schwarzen Augen. Nichts also, das mich als Neuling überfordern würde. Und siehe da, es ist ganz anständig herausgekommen. Nur das mit der Geschicklichkeit ist so eine Sache. Die Sicht aus den schwarzen Augen, die ich aus Strümpfen gefertigt habe, ist alles andere als klar. So elegant wie der echte Hollow Knight werde ich sicher nicht von Plattform zu Plattform hüpfen.