Menznau Velofahrer bei Kollision mit Anhängerzug lebensbedrohlich verletzt Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Willisauerstrasse in Menznau ein Verkehrsunfall zwischen ein Velofahrer und einem Lastwagen mit Anhänger. Der Velofahrer erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Als der Velofahrer die Strasse überquerte kam es zur Kollision. Screenshot: Google Streetview

Kurz nach 7.15 Uhr am Donnerstagmorgen fuhr ein Velofahrer mit seinem E-Bike auf dem Velo-/Fussweg auf der rechten Seite der Strasse von Menznau her Richtung Willisau. Auf der Höhe der Firma Swiss Krono AG führt der Veloweg über die Willisauerstrasse. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kam es beim Überqueren der Strasse zu einer Kollision zwischen dem Velofahrer und einem Richtung Willisau fahrenden Anhängerzug.

Der Velofahrer erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Franken. (pw)