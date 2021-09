Menznau Streifkollision von zwei Lastwagen löst weitere Unfälle aus Am Dienstag touchierten zwischen Wolhusen und Menznau zwei Lastwagen. In der Folge prallte ein Auto in einen der beteiligten Lastwagen. Aufgrund der einstreifigen Verkehrsführung ereignete sich ein weiterer Unfall. Drei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr nahm eine Unfallserie ihren Lauf, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Eine Chauffeuse war mit ihrem Lastwagen von Wolhusen in Richtung Menznau unterwegs. Bei der Liegenschaft Neu-Seeburg kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Bei der Berührung der beiden Seitenspiegel ging bei ihrem Lastwagen die Seitenscheibe in Brüche, worauf die Chauffeuse ihr Fahrzeug zum Stillstand brachte. Ein nachfolgender Autofahrer prallte in der Folge ins Heck des Lastwagens.

Ziemlich eingedrückt: Das Unfallauto nach dem Zusammenstoss mit dem Lastwagen. Bild: Luzerner Polizei

Der Automobilist wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital überführt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken.

Vergleichsweise geringfügig beschädigt: Das Heck des Lastwagens. Bild: Luzerner Polizei

Der Verkehr wurde daraufhin einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Aufgrund des Gegenverkehrs mussten die Fahrzeuge, welche von Menznau in Richtung Wolhusen unterwegs waren, bis zum Stillstand abbremsen. Ein Verkehrsteilnehmer konnte seinen Lieferwagen nicht rechtzeitig abbremsen, wobei es zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen kam. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3500 Franken. (dvm)