Menznau/Ballwil Zwei alkoholisierte Fahrzeuglenker verursachen Selbstunfälle Am Sonntag kam es in Menznau und Ballwil zu zwei Selbstunfällen. In beiden Fällen verunfallten alkoholisierte Fahrzeuglenker. Ein Motorradfahrer wurde erheblich verletzt.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer war in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr von Menznau in Richtung Willisau in angetrunkenem Zustand (0,72 Promille) unterwegs und wich gemäss eigenen Aussagen einem Fuchs aus. Dabei kam er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Beleuchtungskandelaber, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt. Der Jugendliche wurde mit erheblichen Verletzungen vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 12'000 Franken.

Der Motorradlenker prallte in den Kandelaber. Bild: Luzerner Polizei

Auch in Ballwil kam es am Sonntagabend zu einem Unfall mit einer alkoholisierten Person. Eine 53-Jährige übersah auf der Luzernstrasse zwischen Ballwil und Hochdorf, dass mehrere Autos vor einer temporären Baustellen-Lichtsignalanlage warteten. Wie es in der Mitteilung heisst, lenkte sie das Auto nach rechts auf eine Hofzufahrt, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei fuhr sie in ein parkiertes Auto, in welchem noch eine Person sass. Auf einer angrenzenden Wiese kam die alkoholisierte Unfallfahrerin (1,22 Promille) mit dem Auto zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei rund 60'000 Franken. Der Lenkerin wurde der Führerausweis abgenommen. (fmü)