Zentralschweizer Frühlingsmesse Erst Ende Januar war klar, dass sie stattfindet – die Organisation der Luga ist ein Kraftakt Kurze Zeit zum Organisieren, aber alle topmotiviert: So beschreibt Messeleiterin Luzia Roos-Bättig die Stimmung kurz vor der Luga-Eröffnung.

Die Stunden bis zur Eröffnung der Luga sind gezählt. Beim Treffen mit der Messeleiterin Luzia Roos-Bättig (56) wird in der Zeltstadt und den Messehallen auf der Luzerner Allmend noch aufgebaut, geschraubt und gehämmert, was das Zeug hält. Die Vorfreude ist gross – die zweijährige Corona-Zwangspause Vergangenheit.

Für Luzia Roos-Bättig und ihr 30-köpfiges Team war es ein Kraftakt, seit im Januar klar wurde, dass die 43. Messe zwar durchgeführt wird – jedoch nicht, mit welchen Einschränkungen. «Wir hofften einfach auf weitreichende Lockerungen, sahen aber auch die Möglichkeit der Durchführung mit Zertifikat und Maske», schildert sie die Situation im Januar. Doch es kam viel besser.

Weniger Aussteller wegen Unsicherheit

Die ungewisse Lage hielt den einen oder anderen Aussteller von der Teilnahme ab, sagt Luzia Roos-Bättig:

«Dieses Jahr haben wir 20 Prozent weniger Aussteller. Einigen war die Planungssicherheit zu gering. Andere hatten ihr Business bereits eingestellt.»

Der Befreiungsschlag kam am 16. Februar, als der Bundesrat fast alle Massnahmen aufhob. «Da war klar, wir haben grünes Licht und einen Drittel weniger Zeit zum Organisieren. Wir entwickelten einen enormen Elan.»

Messeleiterin Luzia Roos-Bättig in der Halle 2, in der noch aufgebaut wird. Nadia Schärli (Luzern, 19. April 2022)

Elan brauchte auch das Team um Albert Bernet. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit beim Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) zuständig, betreut deren Messeauftritt und die Luga-Määrthalle. Weil es im Dezember zu einem abrupten Stopp kam und die Verantwortlichen in der Planungsphase verharrten, musste innert Kürze der Standaufbau mit Lieferanten, Sponsoren und Personal organisiert werden. Albert Bernet fasst zusammen:

«Auch wir hatten Absagen und Mühe, genügend Standpersonal zu finden. Jetzt sind wir komplett. Fällt aber eine Bäuerin aus, dann wird es zu Doppeleinsätzen kommen.»

Da aber die Freude über den Luga-Start so gross sei, werde das – falls nötig – gerne in Kauf genommen. Albert Bernet ist kurz vor dem Start nervös und erleichtert zugleich: «Nun hoffen wir, dass unsere Gäste ebenso Freude haben.»

Sonderschauen statt Gastkanton

Dieses Jahr fallen Luga und Osterferien zusammen. Das könnte die Gästezahl reduzieren. Wie schätzt das Luzia Roos-Bättig ein? «Könnte sein, da aber die Luga zwei Jahre ausfiel, ist das Interesse gross. Trotzdem rechnen wir vorsichtig, sind aber optimistisch, die 115'000er-Grenze zu knacken.» 2019 waren es rund 120’000 Gäste.

Messeleiterin Luzia Roos-Bättig in der Halle 2. Nadia Schärli (Luzern, 19. April 2022)

Einen Gastkanton gibt es nicht. Das sei für die Kantone zunehmend schwierig geworden zu organisieren und zu finanzieren. Die Luga setzt auf Sonderschauen, dieses Jahr zum Beispiel «Treffpunkt Jagd», «Huhn & Ei» oder «Jugend». Apropos Jugend, erinnern Sie sich an frühere Luga-Besuche? Luzia Roos-Bättig: «Ja klar, ich war mit meiner Mutter in der Määrthalle und half in der Backstube der Bäuerinnen und ein andermal für die CKW zum Thema Energiesparen. Quasi die Seite gewechselt habe ich 2013, seither bin ich Messeleiterin.»

Viel Arbeit auch im Lunapark

Seit der ersten Luga 1979 ist Eugen Zanolla dabei, er ist Schausteller und Platzchef des Lunaparks. Damals war er als junger Bursche mit seinem ersten Fahrgeschäft, dem «Tourbillon des Neiges», an der Luga. Die Fahrt beschreibt er rückblickend so: «Da ging es rundherum und durch Berg und Tal.» Kein Vergleich mit den drei aktuellen Attraktionen, dem «Crazy Hotel», einem Laufgeschäft auf fünf Etagen über Wackeltreppe und Hängebrücke, dem «Phönix», der Leute in schwindelerregende Höhen katapultiert, oder der Speedmaschine «Freak». «Im Lunapark steht gut ein Dutzend Fahrgeschäfte und vieles mehr zum Amüsieren», sagt Zanolla.

Der Luga-Start sei ein Segen, der mit viel Arbeit verbunden war. Durch den zweijährigen Stillstand musste vieles an den Fahrgeschäften erneuert werden: «Wir haben aber den Stempel von allen Kontrollinstanzen, wir dürfen arbeiten, die Luga kann starten.» Punkto Personal fügt Eugen Zanolla an: «Die Alten sind alle wieder da. Wir sind zufrieden, wieder arbeiten zu können, das hatten wir schmerzlich vermisst.»