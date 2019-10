Michèle Graber kandidiert für das Luzern-Plus-Präsidium Im Mai 2019 hat Pius Zängerle nach zehnjähriger Tätigkeit als Präsident seinen Rücktritt per Ende 2019 bekannt gegeben. Kantonsrätin Michèle Graber kandidiert nun für das Amt.

Michèle Graber (Bild: PD)

(fmü) Die eingesetzte Findungskommission schlägt die Udligenswiler Kantonsrätin Michèle Graber für das Amt der Präsidentin von Luzern Plus vor. Das heisst es in einer Mitteilung des Gemeindeverbandes vom Freitagmorgen. Graber ist Fraktionsvorsitzende und Geschäftsleitungsmitglied der Grünliberalen Partei des Kantons Luzern. Bei den Wahlen vom Sonntag war sie Kandidatin für den Ständerat.

Michèle Graber: «Es stehen in der Siedlungs-, Landschaft- und Verkehrsentwicklung in unserer Region weiterhin grosse Herausforderungen an, welche wir nur gemeinsam und regional anpacken können. Es reizt mich, die Entwicklungs- und Lösungsprozesse zu begleiten und so zum Gelingen beizutragen.»

Durch die Rücktritte von Regierungsrat Fabian Peter und Pascal Ludin werden zwei weitere Sitze im Vorstand frei. Für diese vakanten Sitze kandidieren die Udligenswiler Gemeinderätin und Bauvorsteherin Gisela Künzli-Huber und Marcel Lotter, Gemeindeammann von Malters. Die Delegierten von Luzern Plus wählen den neuen Vorstand an der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 22. November 2019.