Migros-Bauchef über den MParc: «Bei einem Nein der Ebikoner gäbe es eine Denkpause von fünf bis zehn Jahren»

Der Ebikoner Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, am 10. Februar ein Ja zum Bebauungsplan Weichle und zur Teilzonenplanänderung in die Urne zu legen. «Aus Überzeugung», schreibt er in einer Medienmitteilung. «Damit sich Ebikon geordnet, verdichtet, nachhaltig und verkehrstechnisch an bestens erschlossener Lage entwickelt.» Mit der Teilzonenplanänderung gewinne das Land an Wert, was der Gemeinde Zusatzeinnahme von 3,5 Millionen Franken beschert. Das Geld muss sie per Gesetz in raumplanerische Tätigkeiten investieren. Der Bebauungsplan schaffe Rechtssicherheit. Das Rontal sei überdies gemäss kantonalem Richtplan als Entwicklungsschwerpunkt definiert.

Die zweite Vorlage am 10. Februar betrifft die redaktionelle Korrektur der Gemeindeordnung. Auch da empfiehlt der Gemeinderat ein Ja. Er erläutert beide Vorlagen an der öffentlichen Orientierungsversammlung am nächsten Dienstag, 22. Januar, 19.30 Uhr, in der Aula Wydenhof. (hor)