Alnatura wurde 1984 in Deutschland gegründet. Die Zusammenarbeit zwischen dem Biofachgeschäft und Migros Zürich für den Schweizer Markt besteht seit sieben Jahren. 2012 wurde in Zürich die erste Schweizer Filiale eröffnet, Ende 2013 folgte mit der Filiale im Einkaufszenter Metalli in Zug die erste in der Zentralschweiz. Heute zählt die Kette in der Schweiz zwölf Filialen, angestrebt werden 30.



Umsatzzahlen zu den Alnatura-Läden kommuniziert die Migros nicht. Daneben gibt es Alnatura-Produkte in 670 Migros-Märkten sowie im Onlineshop erhältlich. Weitere Filialen sind geplant, auch in der Stadt Luzern sehe man Potential für einen weiteren Standort um, so Stöckli.