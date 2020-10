Migros-Filiale an der Luzerner Brüelstrasse geht wieder auf

«Biiitteee Papi, numä eis!»: Werden Kaugummis und Schoggistängeli an Coop- und Migros-Kassen bald verboten?

Die sogenannte Quengelzone in Supermärkten gerät ins Visier der Politik. Eine Stadt in Kalifornien hat den Süssigkeiten-Verkauf an Kassen bereits gestoppt. Nun wird ein Verbot auch hierzulande zum Thema.