Migros Tribschen Fertig Schlange stehen: Büezer und Schülerinnen sollen schneller bedient werden Bis die vergrösserte Verkaufsfläche eröffnet wird, will der orange Riese mit einem Verkaufswagen sein Angebot ergänzen – das Baugesuch dazu liegt auf.

Schnell was Kleines zum Zmittag holen ist aktuell an der Migros-Filiale an der Tribschenstrasse mit längerem Warten verbunden. Die Anzahl der Kundinnen und Kunden ist im Ladeninneren beschränkt und führt deshalb draussen zu Wartezeiten. Geplant ist nun, mit einem mobilen Verkaufswagen das Take-away-Angebot schneller an die Kundschaft zu bringen. Der Stand soll auf dem Parkplatz direkt vor dem Migros-Eingang platziert werden:

Antonia Reinhard, Mediensprecherin der Migros Luzern, sagt: «Es wird ein täglich wechselndes Mittagsmenu inklusive einer vegetarischen Variante geben. Das können Risotto, Pasta, Burger, Thai Curry oder auch ein Fisch-Gericht sein.» Ergänzend dazu gebe es eine Auswahl an Pizzas, Bratwurst, Sandwiches und Salaten.

Menus für maximal 12 Franken

Die Mittagsmenus werden zwischen zehn und zwölf Franken kosten. Mit dem Angebot sollen Mitarbeitende in den umliegenden Firmen, Kunden aus dem Quartier und vor allem Kantischülerinnen und Kantischüler angesprochen werden. Letztgenannte haben sich bis anhin oft in der Filiale verpflegt, so Reinhard. Deshalb richten sich die geplanten Öffnungszeiten von 9 bis 13 Uhr nach diesen Erfahrungen in der bestehenden Supermarktfiliale: «Hier zeigt sich, dass am Morgen um die Znüni-Zeit herum und am Mittag bis 13 Uhr die grösste Nachfrage nach Take-away-Angeboten besteht.»

Aktuell läuft das Baubewilligungsverfahren für den Foodtruck. Wird die Bewilligung erteilt, so soll der Verkaufswagen bis im Oktober 2021 stehen bleiben. Danach soll eine neue grosse Migros-Filiale in der Neuüberbauung an der Ecke Tribschen-/Weinberglistrasse eröffnet werden – womit sich die Kapazitätsprobleme gelöst haben werden. Ob die bestehende, kleine Migros-Filiale an der Tribschenstrasse auch nach Eröffnung des Neubaus geöffnet bleibt, ist noch unklar.