Mike Hauser und Silvio Bonzanigo sitzen neu im Luzerner Stadtparlament – Links-Grün verpasst absolute Mehrheit Die grossen Wahlsieger sind auch in der Stadt Luzern die Grünen: Sie legen um 4 Sitze zu. Das auf Kosten von Juso, CVP und SVP. Bei den neu Gewählten gibt es auch einige Namen, die aufhorchen lassen.

Von 7 auf 11 Sitze: Das ist das Resultat der Grünen/Jungen Grünen bei den Parlamentswahlen in der Stadt Luzern. Federn lassen müssen hingegen die SVP, die CVP sowie die Juso, die ihren einzigen Sitz verliert. Zusammen mit der SP (13 Sitze) verfügen die Grünen nun über 24 Mandate im 48-köpfigen Grossen Stadtrat. Also exakt die Hälfte.

Luzern – Sitzverteilung im Grossen Stadtrat 48 Sitze Junge Grüne 2 Sitze +1 Grüne 9 Sitze +3 SP 13 Sitze GLP 4 Sitze CVP 6 Sitze –1 FDP 9 Sitze SVP 5 Sitze –2 Juso 0 Sitze –1

Bisher war es die «Öko-Allianz», welche die Politik im Luzerner Stadtparlament bestimmte: SP, Grüne und GLP hatten zusammen eine absolute Mehrheit (25 Sitze). Diese haben sie nun zwar noch weiter ausgebaut. Doch da die GLP seit einiger Zeit deutlich mit den Bürgerlichen flirtet, ist die Allianz inzwischen nicht mehr schlagkräftig. Somit stehen sich neu also zwei exakt gleich starke Blöcke gegenüber: Links-Grün gegen Bürgerlich-GLP.

Grüne: «Resultat übertrifft unsere Erwartungen»

«Sensationell!», kommentiert Martin Abele, Präsident der Stadtluzerner Grünen, den Wahlerfolg seiner Partei. «Wir waren optimistisch, aber dieses Resultat übertrifft unsere Erwartungen.» Auch über das «fantastische Resultat» von Stadtrat Adrian Borgula freut sich der Parteipräsident. Grund für den Erfolg sei nicht nur die grüne Welle, so Abele. Er liest vom Wahlergebnis auch ab, dass die Menschen in den aktuell unsicheren Zeiten nach einer nachhaltigen Politik verlangen, «und diese können wir bieten». Dass sich die Entscheidungsfindung im Grossen Stadtrat in den nächsten vier Jahren stark verändern wird, glaubt Abele nicht, wobei sich Links-Grün jetzt in einer komfortableren Ausgangslage befinde, insbesondere, um soziale Anliegen durchzusetzen: «Aber die GLP wird weiter das Zünglein an der Waage sein.» Er sei jedoch erstaunt, dass diese nicht wie andernorts zugelegt habe.

Bitter ist der Wahlausgang insbesondere für die CVP. Ihr Sinkflug setzt sich fort: Schon 2016 büssten die Christdemokraten zwei Sitze ein, nun kommt ein weiterer Sitzverlust hinzu. Immerhin wurde bei der CVP niemand abgewählt – der verlorene Sitz ist derjenige von Albert Schwarzenbach, der nicht mehr kandidierte. «Dass wir den Sitz nicht verteidigen konnten, ist enttäuschend», sagt CVP-Präsidentin Karin Stadelmann. «Aber alle anderen Bisherigen wurden wiedergewählt, was ein Vertrauensbeweis ist.» An der Vielfalt der von der CVP gestellten Kandidatinnen und Kandidaten könne es nicht gelegen haben, ist Stadelmann überzeugt. Zudem werde es im Parlament auch schwieriger:

«Wenn die GLP mit den Bürgerlichen stimmt, gibt es eine Pattsituation.»

Die SVP – vor vier Jahren noch stabil – trifft es noch härter: Mit neu 5 Sitzen ist die SVP nur noch knapp grösser als die GLP-Fraktion. «Das Wahlergebnis ist sehr unschön», kommentiert SVP-Präsident Dieter Haller den Verlust zweier Sitze sichtlich konsterniert. «Woran es lag, werden wir analysieren müssen.»

Einblick in die Session des Grossen Stadtrates im Rathaus in Luzern. Bild: Pius Amrein (31. Januar 2019)

Aber auch die GLP kann nicht zufrieden sein mit dem Wahlausgang: Die mit 4 Sitzen kleinste Fraktion im Stadtparlament hatte sich zum Ziel gesetzt, zwei zusätzliche Mandate zu gewinnen. Doch die grüne Welle kommt ausschliesslich den Grünen zugute, nicht aber den Grünliberalen, die weiterhin nur 4 Sitze halten. Damit stehen die Stadtluzerner Grünliberalen auch entgegen dem Trend in den grossen Nachbargemeinden, wo die GLP deutlich zulegen konnte. «Wir sind enttäuscht», gibt GLP-Präsident Marcel Dürr unumwunden zu. «Vor vier Jahren haben wir den vierten Sitz nur knapp gewonnen. Jetzt haben wir zwar zugelegt, aber für den Fünften hat es nicht gereicht.» Nachteilig sei sicher gewesen, dass es keine Liste der Jungen GLP gab, so Dürr. «Wir werden aber weiterhin grüne und wirtschaftsfreundliche Politik machen und dafür im Grossen Stadtrat Allianzen mit anderen Parteien bilden.»

FDP: «Minimalziel erreicht»

Seit acht Jahren unverändert hält die FDP ihre 9 Sitze im Luzerner Stadtparlament. Daran ändert sich auch in den kommenden vier Jahren nichts. «Wir haben unser Minimalziel erreicht, was nicht einfach war angesichts der grünen Welle», sagt FDP-Präsident Fabian Reinhard. Nun werde die Entscheidungsfindung im Parlament sicher nicht einfacher. Und Reinhard weiter:

«Es ist nicht gut, wenn die Entscheide sehr knapp fallen. Unser aller Ziel muss sein, breite Mehrheiten herzustellen.»

Gerade in den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten müsse sich die Politik um wichtige Themen kümmern, und Problemlösung statt Problembewirtschaftung betreiben. «In der Verantwortung steht dabei auch die GLP, die Mehrheiten herstellen kann», so Reinhard.

Das Resultat der SP bestätigt derweil einen Trend, der auch anderswo zu beobachten ist: dass die grünen Gewinne zumindest teilweise auf Kosten der Sozialdemokraten gehen. Im Luzerner Stadtparlament verliert die Juso ihren einzigen Sitz, womit die SP-Fraktion neu nur noch 13 statt 14 Mitglieder zählt. «Der verlorene Juso-Sitz tut weh», sagt SP-Präsident Claudio Soldati. Unter dem Strich sei er aber zufrieden:

«Luzern ist im Aufbruch für eine soziale und ökologische Politik.»

Angesichts des grünen Wahlsiegs sei es sogar bemerkenswert, dass die SP ihre Sitze halten konnte, so Soldati. Durch das akzentuierte Kräfteverhältnis im Grossen Stadtrat sieht der SP-Präsident nun die Bürgerlichen in der Pflicht: «Sie werden der Linken stärker entgegenkommen müssen, beispielsweise für mehr bezahlbaren Wohnraum und eine konsequente Klimapolitik.»

Silvio Bonzanigo (SVP) blieb als Stadtrat zwar chancenlos, zieht aber neu ins Stadtparlament ein. Gleichzeitig wurden die amtierenden SVP-Grossstadträte Adrian Achermann und Patrick Zibung abgewählt.

blieb als Stadtrat zwar chancenlos, zieht aber neu ins Stadtparlament ein. Gleichzeitig wurden die amtierenden SVP-Grossstadträte Adrian Achermann und Patrick Zibung abgewählt. Die Strategie der FDP, auf bekannte Namen zu setzen, hat sich ausbezahlt: Hotelier Mike Hauser (mit dem besten Resultat) sowie Kantonsrat Damian Hunkeler wurden ins Stadtparlament gewählt. Andere bekannte FDP-Politiker wie Georges Theiler und Herbert Widmer schafften die Wahl hingegen nicht. Zudem wurde der Bisherige Peter Krummenacher abgewählt.

(mit dem besten Resultat) sowie Kantonsrat wurden ins Stadtparlament gewählt. Andere bekannte FDP-Politiker wie Georges Theiler und Herbert Widmer schafften die Wahl hingegen nicht. Zudem wurde der Bisherige Peter Krummenacher abgewählt. Reine Familiensache ist die Zweier-Delegation der Jungen Grünen: Nachdem bereits Irina Studhalter (27) im Stadtparlament politisiert, nimmt nun auch ihr Bruder Jona Studhalter (25) Platz im Luzerner Rathaus.

Luzerner Stadtparlament: Das sind die Gewählten Name, Beruf und Wohnort des Kandidaten Stimmenzahl Partei Stimmenzahl Landwehr Mirjam, Raumplanerin / Architektin Grüne 5417 Hochstrasser Christian, Ökonom / Berufsschullehrer Grüne 5212 Rast Heidi, Soziokulturelle Animatorin Grüne 4932 Müller Marco, Leiter Pflegeheim / MAS Sozialmanagement Grüne 4641 Rolla Christov, Musiker / Komponist Grüne 4228 Abele Martin, Soziologe / Parteipräsident Grüne 4175 Wenger Christa, Unternehmerin / Ergotherapeutin Grüne 3838 Spring Laura, Agraringenieurin ETH Grüne 3808 Bäurle Lukas, Ingenieur ETH Grüne 3705 Zanolla Lisa, Unternehmerin SVP 4610 Gfeller Thomas, Unternehmer SVP 4276 Bonzanigo Silvio, lic. phil. I. Berater Kommunikation, politisches Marketing SVP 4255 Krähenbühl Jörg, Einschätzungsexperte SVP 4207 Heeb Oliver, Mitarbeiter Sicherheit SVP 4179 Pardini Gianluca, Geschäftsleiter IG Kultur Luzern SP 5490 Soldati Claudio, Sozialarbeiter / Präsident SP Luzern SP 5317 Roth Simon, Abteilungsleiter / Präsident SP/JUSO-Fraktion SP 5296 Müller Regula, Redaktorin Unternehmenskommunikation SP 5228 van der Heiden Nico, Dozent Hochschule Luzern / Grossstradtrat SP 5131 Studer Korevaar Cyrill, Geschäftsleiter Mieterinnen- und Mieterverband LU NW OW UR SP 5084 Albisser Adrian, Webredaktor SP 5069 Gauch Yannick, Selbstständiger Grafiker / Politischer Sekretär SP Stadt Luzern SP 5060 Stübi Mario, Freischaffender Redaktor SP 4868 Pilotto Maria, Wiss. Mitarbeiterin und Verant. Fachstelle Nachhaltigkeit HSLU SP 4755 Celato Tamara, Schulische Heilpädagogin / Schulleiterin SP 4476 Hafen Lena, Gerichtsschreiberin SP 4396 Meyenberg Raphaela, Anwältin SP 4344 Wyrsch Judith, Kulturmanagerin GLP 4089 Gut Jules, Projektleiter Energie GLP 3920 Sägesser Stefan, Kulturbeauftragter LU GLP 3865 Lütolf Daniel, Leiter Crowdfunding GLP 3516 Fries Mirjam, Leiterin Finanzen und Dienste CVP 5245 Keller Agnes, Bäuerin CVP 4742 Felder Andreas, Rechtsanwalt und Notar CVP 4602 Sonderegger Roger, Raumplaner CVP 4559 Gmür Peter, Geschäftsführer / Inhaber CVP 4347 Zeier-Rast Michael, Musikschulleiter und Regisseur CVP 4323 Hauser Mike, Unternehmer FDP 6894 Baumann Marco, Berater öffentl. Verwaltungen & NPO, Betriebsökonom FDP 6357 Döbeli Stirnemann Sonja, Betriebsökonomin CFO FDP 6209 Reinhard Fabian, IT-Unternehmer FDP 6117 Hunkeler Damian, Unternehmer FDP 6067 Felder-Estermann Sandra, Dipl HR-Leiterin NDS HF FDP 5996 Moser Andreas, dipl. Architekt SIA FDP 5893 Lustenberger Marc, Unternehmer Kommunikation FDP 5868 Dommann Rieska, dipl. Arch. FH SIA STV FDP 5853 Studhalter Irina, Grossstadträtin, Studentin Soziokulturelle Animation Junge Grüne 3244 Studhalter Jona, Gastronom, Student Psychologie Junge Grüne 1827