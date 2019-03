Miss Zentralschweiz: Das sind die acht Finalistinnen Die acht Finalistinnen für die Miss-Zentralschweiz-Wahl sind bekannt. Die Wahl findet am 5. April statt.

(pd/rem)

Insgesamt acht Frauen aus den Kantonen Luzern (6), Zug (1) und Schwyz (1) nehmen an der diesjährigen Wahl zur Miss Zentralschweiz teil. Trotz der allgemeinen Kritik an Misswahlen seien die Organisatoren in der Zentralschweiz dem Grundgedanken einer Wahl treu geblieben, sagt Marc Zehnder, Leiter der Miss-Zentralschweiz-Wahl. «Ob verheiratet, geschieden, mit oder ohne Kinder, diese Kriterien bei der Auswahl der Kandidatinnen wurden über Bord geworfen». Gesucht wurden Frauen, die zwischen 17 und 25 Jahre alt sind, mindestens 166cm gross sind und in der Zentralschweiz wohnen.

An diesem Wochenende ziehen die Finalistinnen unter der Leitung von «Missen Mami» Mirjam Jäger zur Vorbereitung ins Hotel Château Gütsch ein. «Auf dem Programm stehen einige Shootings, ein Kommunikationsworkshop, Lauftraining, Frühsport und Influencer-Training», sagt Jäger. Wer das Krönchen erhält, entscheidet sich am 5. April im Pilatusmarkt Kriens.

Die Finalistinnen:

Name und Vorname: Alessia Mathis

Alter: 19

Wohnort: Greppen

Grösse: 165 cm

Beruf: Frei Talent School



Name und Vorname: Chiara Semadeni

Alter: 21

Wohnort: Tuggen

Grösse: 168 cm

Beruf: Fachfrau Betreuung



Name und Vorname: Iva Krizanac

Alter: 17

Wohnort: Zug

Grösse: 169 cm

Beruf: In Ausbildung



Name und Vorname: Jannine Sticher

Alter: 23

Wohnort: Hochdorf

Grösse: 168 cm

Beruf: Fachfrau Hauswirtschaft



Name und Vorname: Kimberly Burch

Alter: 21

Wohnort: Buchrain

Grösse: 170cm

Beruf: Coiffeuse

Name und Vorname: Mirella Mendes

Alter: 24

Wohnort: Fischbach

Grösse: 174 cm

Beruf: Dentalassistentin / Mutter

Name und Vorname: Sarah Schwarzenbach

Alter: 25

Wohnort: Luzern

Grösse: 178 cm

Beruf: Dipl. Pflegefachfrau HF



Name und Vorname: Saskia Zingg

Alter: 20

Wohnort: Luzern

Grösse: 168

Beruf: KV