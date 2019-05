Mit 12 km/h durch den Wald gleiten: Neue Attraktion am Pilatus wird am 16. Juni eröffnet Zwei neue Attraktionen sollen noch mehr Besucher auf die Fräkmüntegg locken. Die Eröffnung ist für den 16. Juni geplant. René Meier

«Dragon Glider» heisst die neuste Attraktion auf der Fräkmüntegg am Pilatus in Kriens. Sie soll am 16. Juni eröffnet werden, wie die Pilatus-Bahnen in einer Mitteilung schreiben. Auf einem Gleitschirmsitz «fliegt» der Besucher acht Meter über dem Boden einem Edelstahlrohr entlang. Dieses ist 500 Meter lang und schlängelt sich durch die Bäume des Seilparks. Folgendes Video vermittelt einen ersten Eindruck der neuen Attraktion:

«Den Flug geniesst man bequem im Gleitschirmsitz. Das Tempo braucht niemand zu fürchten. Bei maximal 12 km/h ist Schluss, dafür sorgt die integrierte Bremse», erklärt Godi Koch, CEO der Pilatus-Bahnen AG. Der «Dragon Glider» ist die erste Seilbahn dieser Art in der Schweiz. Die Fahrzeit beträgt drei Minuten.

(Bild: PD)

Der «Dragon Glider» ist nicht die einzig neue Attraktion am Pilatus. Für die Besucher steht auch ein neu gebauter «Wipfelpfad» bereit. Rund sechs bis zehn Meter über Boden können Besucher ungesichert über Holzstege schreiten. Fangnetze entlang der Route schützen sie dabei. Bei sechs der dreizehn Plattformen wird den Besuchern Interessantes über die heimische Flora und Fauna verraten.

(Bild: PD)

Die neuen Angebote sind als Tagespass erhältlich und kosten für Erwachsene 33 Franken, für Jugendliche 27 und für Kinder 22 Franken. Inbegriffen sind der Besuch im Seilpark, ein Spaziergang im «Wipfelpfad» sowie je eine Fahrt auf dem «Dragon Glider» und auf der Rodelbahn.