Mit ÖV ins Tropenhaus, Land wird verkauft, Solarmodule: das sind die Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 83 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel.

Am 3. Februar haben die Ausbauarbeiten am Dorfbach begonnen. Diese sollen mindestens acht Monate dauern. Während dieser Zeit ist im Dorf mit Verkehrsbehinderungen und eingeschränkten Parkmöglichkeiten zu rechnen, wie die Gemeinde mitteilt.

Ralph Späni. Bild: PD

Per 1. August wird Ralph Späni (Bild) neuer Rektor der Volksschule Ebikon sowie Leiter Bildung der Gemeinde Ebikon. Der 48-Jährige ist derzeit Rektor der schweizerisch-internationalen Privatschule Montana Zugerberg. Dies teilt die Gemeinde Ebikon mit. Späni ist ausgebildeter Primar- und Sekundarlehrer mit 25 Jahren Unterrichtserfahrung. Der dreifache Vater wohnt mit seiner Familie in Meggen. Sein Vorgänger in Ebikon, Oliver Prince, war zwölf Jahre Rektor und geht aus gesundheitlichen Gründen in den frühzeitigen Ruhestand.

Feuerwehrkommandant Martin Marfurt ist nach 20 Jahren bei der Feuerwehr Ebikon-Dierikon aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Wie die Gemeinde Ebikon mitteilt, hat der Vizekommandant Daniel Graf das Kommando der Feuerwehr ad interim übernommen – bis eine definitive Nachfolgelösung gefunden sei, heisst es in der Mitteilung weiter.

Vor einem Jahr hat die Gemeinde Egolzwil auf dem Dach des Werkhofs 117 Solarmodule in Betrieb genommen. Gemäss der Gemeinde wurden bis Ende 2019 total 36000 Kilowattstunden Strom produziert, was dem Jahresverbrauch von neun Durchschnittshaushalten entspricht. Durch Stromverkauf und Einspeisevergütung resultiert unter dem Strich ein Ertrag von 4400 Franken, der für die Amortisation der Anlage genutzt wird.

Die Bauarbeiten am Schulhaus Ebnet sind grösstenteils abgeschlossen, wie die Gemeinde Entlebuch mitteilt. Das Gerüst wurde bereits entfernt. Das Schulhaus wurde unter anderem wärmetechnisch saniert. Am Sonntag, 22. März, findet in Zusammenhang mit dem 50-jährigen Bestehen des Schulhauses eine Einweihungsfeier statt, die um 10.30 Uhr mit einem Matineekonzert beginnt.

Mehrzweck-Turnhalle in Greppen.

Morgen Freitag findet um 16 Uhr die Grundsteinlegung für den Neubau der Mehrzweckturnhalle Greppen Futura statt. Der Gemeinderat lädt alle Interessierten zu diesem Ereignis ein. Die Bauarbeiten, die auch die Sanierung des bestehenden Schulhauses beinhalten, laufen seit dem 5. Juli 2019.

Thomas Glatthard. Bild: Eveline Beerkircher

Per Ende Februar 2021 geht Thomas Glatthard (Bild) in Pension. Er ist seit 2011 Gebietsmanager von Luzern Süd und damit für die Entwicklung des Grenzgebiets von Kriens, Horw und Luzern zuständig. Glatthard war der erste Gebietsmanager des regionalen Entwicklungsträgers Luzern Plus. Die Stelle werde im Frühling ausgeschrieben, heisst es in einer Mitteilung von Luzern Plus.

Die Stadt Kriens möchte die Verbreitung der Kopfweide fördern. Diese Weidenart sei bekannt für ihre Hohlräume, die seltenen Tieren Zuflucht gewähren, heisst es auf der Website der Stadt. Damit wieder mehr Kopfweiden in der Krienser Landschaft anzutreffen sind, gibt die Stadt im Frühling 50 Weiden zum Preis von 15 Franken pro Stück ab. Pro Liegenschaft kann ein Baum erworben werden – solange Vorrat. Bestellungen sind bis 20. Februar per Online-Formular auf www.kriens.ch/kopfweiden zu tätigen. Die Bestellungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Die Katholische Kirchgemeinde Luzern hat Ende 2019 für humanitäre Hilfe der Caritas Schweiz 15'000 Franken gespendet. Wie die Kirchgemeinde mitteilt, ist das Geld für die Opfer des Bürgerkriegs in Jemen vorgesehen. Es werde ein Nothilfeprojekt für Lebensmittel, Hygieneartikel, Decken, Kleider, Unterkünfte und medizinische Versorgung unterstützt. Total hat die Katholische Kirchgemeinde Luzern im vergangenen Jahr 440000 Franken für Entwicklungszusammenarbeit gespendet.

Am 12. Februar um 19 Uhr wird im Gemeindesaal Meggen der Kurzfilm «Going Home» gezeigt. Der Film stammt von der Pianistin, Klavierlehrerin und Sängerin Nijolé Abaryté und zeige intime Momente des Musizierens, teilt die Musikschule Meggen mit. Im Film erzählt die langjährige Megger Musikschulleiterin Monika Schmid, die während der Filmvorführung zugegen ist, Geschichten aus dem Musikschulalltag.

Neuenkirch wird in den nächsten drei Jahren die Ortsplanung einer Totalrevision unterziehen. Um die Bürger aktiv in diesen Prozess einzubinden, lädt der Gemeinderat die Bevölkerung zu einer Zukunftskonferenz ein. Diese findet am 13. und 14. März in der Sporthalle Grünau statt, wie die Gemeinde mitteilt.

Rothenburg verkauft gemeindeeigenes Land an Investoren. Im «Rothenburg Info» gibt sie Neuigkeiten bekannt: Zwei Grundstücke in der Eschenmatte werden an die Firma Cersus AG veräussert. Ebenfalls zwei Parzellen in Bertiswil-Ost wurden an die Müller Totalunternehmung AG verkauft. Im Gimmermee geht ein Teilstück der Parzelle 516 an die Wohnbaugenossenschaft Rothenburg, ein anderes Teilstück davon soll an die Firma BF Berger + Frank AG gehen.

Wie die Gemeinde mitteilt, sind ab 2021 höhere Gebühren für die Siedlungsentwässerung absehbar. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus bedeutet das ein Plus von 75 Franken pro Jahr. Grund dafür ist der Sanierungsbedarf der Kanalisationsleitungen sowie rückläufige Einnahmen aus Anschlussgebühren.

Vom 10. Februar bis 10. März liegt die Teiländerung des Bau- und Zonenreglements sowie des Zonenplans für das Gebiet Zellgut öffentlich auf. Sämtliche Unterlagen sind auf der Gemeindeverwaltung sowie unter www.schenkon.ch einsehbar, wie die Gemeinde mitteilt. Das Geschäft soll an der Gemeindeversammlung vom 26. Mai behandelt werden.

Die Stadt Sursee hat einen grossen Teil des Schulprovisoriums erworben, das bis Ende 2019 im Schulhaus Kotten genutzt worden ist. Die Provisorien sollen ab August 2020 im Schulhaus St. Martin eingesetzt werden, wo in den nächsten vier Jahren vier zusätzliche Klassenzimmer erforderlich sind. Der Erwerb der Schulcontainer kostet die Stadt Sursee 770'000 Franken.

Die Gemeinde Wauwil bewirbt sich um den 16. Europäischen Dorferneuerungspreis. Dabei werden «beispielhafte Entwicklungs- und Erneuerungsprozesse» prämiert, wie die Gemeinde mitteilt. Unterstützt wird die Bewerbung Wauwils vom regionalen Entwicklungsträger Sursee-Mittelland.

Vom 10. Februar bis 2. März liegt beim Regionalen Bauamt das Projekt für die Anpassung und Sanierung der Spitalstrasse öffentlich auf, wie die Gemeinde mitteilt. Bauherrin ist die Gemeinde Wolhusen. Die Anpassung ist nötig wegen des geplanten Neubaus des Kantonsspitals. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,16 Millionen Franken.

Das Tropenhaus in Wolhusen öffnet Ende Februar 2020 wieder seine Türen. Bild: Pius Amrein, Wolhusen, 7. Januar 2020.

Bekanntlich wird das Tropenhaus am 29. Februar wiedereröffnet. Darum wird es ab dem 1. März wieder mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, teilt die Gemeinde mit. Die Linie 64 der Rottal Auto AG wird zum Tropenhaus verlängert.

Roman Scheuber, während sieben Jahren Leiter der Jugendarbeit, hat sein Arbeitsverhältnis auf 31. Mai gekündigt. In ihrer Mitteilung dankt die Gemeinde ihm für die «kompetente und kollegiale Zusammenarbeit». Die 60-Prozent-Stelle ist zur Bewerbung ausgeschrieben.