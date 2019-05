Mit Rätsel und einem Trail Energieprojekte entdecken An «EnergieTatOrten» in und um Luzern kann man neu mehr über Energiewende erfahren. Das Projekt wird von sechs Gemeinden durchgeführt. Fabienne Mühlemann

Was haben ein Zebra und flüssiges Salz in einem Auto zu suchen? Oder wie kann Sand die Sonne einfangen? Solche Rätselaufgaben können Erwachsene und Kinder im Rahmen eines neuen Projekts unter anderem beim Kulturhof Hinter Musegg in Luzern lösen.

Der Kulturhof ist einer von insgesamt 19 sogenannten «EnergieTatOrten». Dort wird gezeigt, wo und wie die Energiewende in Luzern umgesetzt wird. «Wir wollen die Bevölkerung motivieren, sich aktiv und spielerisch mit dem Thema zu beschäftigen und selber im Sinne der Energiewende zu handeln», sagt Stadtrat Adrian Borgula (Grüne), Umwelt- und Mobilitätsdirektor.

Eine Rätselaufgabe beim Kulturhof Hinter Musegg (Bild: Fabienne Mühlemann)

Sechs Gemeinden sind involviert

Online gibt es eine interaktive Karte mit allen Standorten in Luzern, Kriens, Ebikon und Emmen. Horw wird Ende Mai dazustossen, Küssnacht am Rigi im September. Jeder «EnergieTatOrt» hat ein eigenes Thema, wie zum Beispiel Stromproduktion, Lichtverschmutzung oder Energie aus Abwasser. Auf Schildern wird an den Standorten über Energieprojekte informiert.

Der Trail der EnergieTatOrte in Luzern (Bild: Screenshot)

Dazu können die Besucher teilweise auch Rätsel lösen. In Luzern und Kriens gibt es gar einen Trail, auf dem die Besucher Hinweise für den nächsten Posten suchen können. Beim Kulturhof Hinter Musegg, der Teil des Luzerner Trails ist, gibt es ein Rätselblatt mit zehn verschiedene Multiple-Choice-Fragen. Hat man das korrekte Lösungswort, kann man bei einer Verlosung teilnehmen. Dort gibt es zwei Solarautos für ein Rennen auf der Tartanbahn zu gewinnen.

Das Projekt wird von den oben genannten Gemeinden durchgeführt. Beteiligt sind auch Industriebetriebe, KMUs, die Hochschule Luzern – Technik und Architektur sowie der Regionale Entwicklungsträger Luzern Plus.